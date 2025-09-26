国際サッカー連盟（FIFA）が25日、サッカーの2026年W杯北中米大会の公式マスコットを発表した。

今大会はカナダ、米国、メキシコの北中米3か国共催で行われ、それぞれの国ごとにマスコットを制作。カナダはヘラジカをモデルにした「メープル」、米国はハクトウワシをモデルにした「クラッチ」、メキシコはジャガーをモデルにした「ザユ」が起用された。

以下、それぞれ発表になったマスコットの由来について。

▼カナダの「メープル」

カナダ全土の州と準州を旅しながら、人々と交流し、この国の豊かな文化を体感するために生まれてきました。ストリートスタイルを愛するアーティスト、音楽愛好家、そして献身的なゴールキーパーであるメープルは、創造性、粘り強さ、そして臆することのない個性を通して、生きがいを見出しました。伝説的なセーブを繰り広げる才能と、強さとリーダーシップに満ちた心を持つメープルは、尽きることのない物語と、誰にも止められない才能を兼ね備えています。

▼米国の「クラッチ」

尽きることのない冒険心を持ち、アメリカ中を飛び回り、限りない好奇心と楽観主義であらゆる文化、試合、そして瞬間を吸収しています。ピッチ上では恐れ知らず、ピッチ外では人々を鼓舞するクラッチは、行動力でチームを率い、チームメイトを鼓舞し、士気を高め、あらゆる困難をさらなる高みへの機会に変えていきます。社交性とスポーツマニアに恵まれたクラッチは、他の偉大なミッドフィルダーと同様に、どこへ行っても人々を結びつけ、真の飛翔とは目的、情熱、そしてプレーであることの証しとなっています。

▼メキシコの「ザユ」

メキシコ南部のジャングルに生まれたジャガーのザユは、この国の豊かな伝統と活気に満ちた精神を体現しています。団結、力強さ、そして喜びにインスパイアされた名前を持つザユは、ピッチ上ではストライカーとして変幻自在に活躍し、ディフェンダーを威圧する並外れた創意工夫と俊敏さを披露します。ピッチ外では、ダンス、料理、伝統を通してメキシコ文化を体現し、情熱と誇りを持って国境を越えて人々を繋いでいます。ザユは単なるアスリートではなく、文化の祝祭と繋がりの象徴であり、メキシコの心を誇りと共に担っています。