PUMA×モンスターハンターワイルズ♡豪華コレクションが登場

世界中で愛される『モンスターハンターワイルズ』と、グローバルスポーツブランド「PUMA」が夢のコラボレーションを実現！「PUMA x MONSTER HUNTER WILDS」コレクションが2025年12月に発売されます。アイルーとプーマキャットが共演する特別イラストも公開され、期待が高まるばかり♡ ウェアからバッグまで全アイテムがラインナップされ、ファン必見のコレクションです。

PUMA×モンスターハンターワイルズの注目アイテム

PUMA X MONSTER HUNTER WILDS SWEAT HOODIE FP



価格：9,350円（税込）

カラー：03

PUMA x MONSTER HUNTER WILDS PALERMO ARKVELD



価格：15,950円（税込）

カラー：01

PUMA X MONSTER HUNTER WILDS AIROU BOA JKT



価格：18,700円（税込）

カラー：81

PUMA x MONSTER HUNTER WILDS T7 ICON KNIT Pants



価格：11,000円（税込）

カラー：41

PUMA x MONSTER HUNTER WILDS AIROU Backpack



価格：12,100円（税込）

カラー：01

PUMA X MONSTER HUNTER WILDS SS TEE AIROU SILHOUETTE



価格：4,950円（税込）

カラー：02

「PUMA x MONSTER HUNTER WILDS」では、ゲームの世界観を落とし込んだ全6アイテムを展開。

予約＆特設サイトでの展開もスタート

特設サイトでは全ラインナップを公開中。

さらに、カプコンオフィシャル通販「イーカプコン」では、人気のTシャツ《PUMA X MONSTER HUNTER WILDS SS TEE AIROU SILHOUETTE》の予約受付も開始されています。

PUMA WHITEのボディにアイルーのシルエットが浮かぶデザインは数量限定。ファンなら早めのチェックが必須です♪

PUMA×モンスターハンターワイルズで特別な冬を♡

アイルーやゲームの世界観を身近に感じられる「PUMA x MONSTER HUNTER WILDS」コレクションは、ファッションと趣味を同時に楽しめる心ときめくアイテムばかり。

ウェアからバッグまで幅広く揃うので、普段使いはもちろん、イベントや特別なお出かけにもぴったりです。数量限定のため、気になるアイテムはぜひ早めにチェックしてくださいね♡