韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』11話（最終話）にて、デビューメンバー8名が決定した。

【映像】デビューメンバー8名が決まった瞬間、号泣するメンバーたちも

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

日韓同時生放送で配信された今回の最終話、会場には多くの観客がつめかけ、過去に脱落した練習生たちも観客席に姿を現し会場は異様な熱気に包まれた。

今回デビューする8名のグループ名は「ALPHA DRIVE ONE」。これは、必ず最高になるという目標と情熱、推進力を持ったひとつの公式チームを意味する。

最後のプロジェクト「ファイナルデビューバトル」を終え、ファイナルまで残った16名のうちデビューする8名が順番に発表された。デビューが決まった8名は以下の通り。

1位：イ・サンウォン（7,293,777点）

2位：ジョウアンシン（5,950,137点）

3位：ホー・シンロン（5,731,887点）

4位：キム・ゴンウ（4,854,331点）

5位：ジャンジアハオ（4,238,175点）

6位：イ・リオ（4,147,134点）

7位：チョン・サンヒョン（3,862,466点）

8位：キム・ジュンソ（3,856,677点）

1位と掴み取ったサンウォンは「スタークリエイターの皆さんがいらっしゃらなかったら僕はこの場にいなかったと思います」と感謝を述べ、「感謝、それ以上の単語があるなら…ずっとその言葉だけを口にしたいと思いますが、今思い浮かぶのはそれだけです。本当に心から感謝しています」と感無量の様子でスピーチした。なお、話題の日本人練習生ユメキはデビューを逃した。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）