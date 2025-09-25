●あす26日(金)は曇りがちの天気も 真夏日の所が多く蒸し暑い

●今週末は日曜から天気が大きく崩れる 月曜にかけて一時強雨も

●雨のあと 来週は秋深まる

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





秋のお彼岸を迎えて、ここ数日は一時期の猛烈な暑さはおさまってきた日々…しかし気象衛星による雲画像を見ると、季節を分ける前線の雲は、県内より北、日本海から北日本方面に伸びています。県内は今はまだ、夏と秋、どちらかと言えば、南の夏の空気の方が優勢、という状況です。





あす26日(金)も、県内は雲は目立つ空は続くものの、午後ほど多少晴れ間も期待できる、少し明るい空に。ただし最高気温は30度に届く真夏日の所は多く、まだ夏の粘りが続きますので、こまめな水分補給など、暑さ対策は万全にお願いします。





今週末は、西から進んでくる低気圧や前線の影響で、日曜日は天気が大きく崩れる予想。そして週明けにかけては前線が県内を通過したあと、北からの秋の空気が流れ込んできそうです。来週は、特に朝晩はグッと秋らしさが増してくることにもなります。



来週の、この季節の前進を前に、秋の装いの準備など進めておきたいですね。特に土曜日の晴天を、お布団の準備や衣替えの作業などしっかり活用していきたいものです。





あす26日(金)は湿った空気や前線の影響を受けやすく、曇りがちの空。午前中はわずかに通り雨の所もありそうですが、午後は多少雲が薄れて日が差す所もありそうです。日ざし控えめでも最高気温は30度前後まで上がって、空気はムシムシ感じられるでしょう。





土曜日はシッカリ晴れる時間が多くなりそうですが、日曜日から月曜日にかけて前線通過で天気が大きく崩れ、一時強い雨となる可能性もあります。この雨を境に、来週は朝晩中心にグッと秋らしい涼しさとなってきそうです。今週末、土曜日の洗濯日和を活用して、来週に向けて衣替え、布団干しなどの作業を進めておくと良いでしょう。





台風18号は、きょう25日(木)午後に大陸で熱帯低気圧に衰弱し、現在は台風19号、20号が存在している状況です。ともに日本列島からは遠く、直接の影響はないでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

