身近な森の現状や、石川県産材の活用などについて考えるシリーズ「美しき森へ」。ことしの初回は、長年続く木道づくりについてです。

黙々と色を塗っている、こちらの男の子。



これは電車かな？



こっちは好きなアニメのキャラクターかな？



「ニコちゃんマーク。木が生きてる」



木が笑っている楽しい絵が描けたね。

真剣に絵を描くのは、子どもたちだけじゃなく、お母さんにお父さんも…





思い思いの絵を描いた、こちらの木のボード。何ができるかというと…「アンパンマン… ポッチャマ… ポケモンもいる」ベビーカーや車いすでも、森の中を散策できるバリアフリーの木道なんです。

ここは、金沢市の山間部にある医王の里。



石川県産材の利活用を進めようと、木道づくりは、森林組合など関係機関が協力して、20年前に始まりました。



「もうちょい！」

自分で絵を描いたあとは、自分で釘を打ち、木道を作っていきます。



こちらの兄弟は、金づちでくぎを打つのが初めてのようです。



「もうちょっと根元持って、高くあげて、トンとあてる」



お兄ちゃん、なかなか上手ですね。



弟くんはちょっと苦戦中かな…

でも大丈夫、お父さんが手伝ってくれました。



くぎを打ち終わったら、できた木道と一緒に記念撮影です。



参加した家族は：

「意外と簡単でした。楽しかった。少し難しかったけど、後がもう楽だった」

「(Q. 弟くんは？) ・・・」

「家族で自然の中で遊びながらできて楽しい。貴重な体験なので、機会があればまたやりたいですね」



誰でも気軽に自然と触れ合えるようにと始まった、バリアフリーの木道づくり。

年に3回、多くの親子連れが参加し、さまざまな絵が描かれた木の道が伸び続けています。



金沢森林組合・河崎 仁志 さん：

「今までの総距離でいうと、1キロぐらいやっているんですけど、木造なので、20年やると壊れてきたりしている。現在は100メートルほど。でもまた、ずっと伸びていく。作る過程を大切にしている。どこかでできたものを歩くよりも、自分たちで作った方が愛着もわくと思っている。なかなか長さは伸びないですけど」



木道ができて20年。



最初のころの道は、色あせてしまっていますが、道を進んでいくと、楽しそうな絵や文字がだんだんと見えてきます。



よく見ると懐かしいキャラクターや、こんな言葉も…

こちらは、ことしならではのモチーフですね。



金沢森林組合理事・河崎 仁志 さん：

「20年ですから。小さな子どもが親になってまた来てもらう。1回で終わるんじゃなくて、また何度も何度も来てもらえるというのが、愛着を持ってもらえる」



参加者は：

「今回、2回目の参加です。1回目も大きな木に絵を描くって体験なかったので、次、お兄ちゃん連れてこようと思って、今回は兄妹2人連れてきました。(木道は)歩きやすいし、もっとつながればいいなと思う」

金沢市森林再生課・青山 雅幸 課長：

「お子さんと親御さんが力を合わせて作って、自分でくぎを打っていく。なかなかできない体験をできると思いますし、この場所が皆さんの思い出の場所となる。また何度も来てもらいたいですね」



金沢森林組合・河崎 仁志 さん：

「皆さんのまわりにもたくさん森とかありますけど、こういうところに来てもらって、中に入るってことは、いろんなことを学べる。触れ合うことによって、自然に対しての親しみが湧きますから、小さいときからそういうことを重ねて、年輪のように重ねていけば、大きくなって今度は親になった場合、お子さんたちに今後の環境に対しての取り組みに変わってくるかなと思っています」

ぬくもりの木道は、これからも伸びていきます。