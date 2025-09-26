じゃがいもとクリチで。レンジで超簡単なのに、濃厚リッチな『ポテトサラダ』の作り方

レンチン1回＆少ない材料で手軽に作れる、絶品ポテトサラダがあったらいいな〜と思いませんか？

……あります！！！

じゃがいもとクリームチーズさえ用意すれば、あとは常備調味料があればOK。

濃厚でクリーミーなポテサラが、あっという間に作れちゃいますよ♪

『濃厚ポテトサラダ』のレシピ

材料（2人分）

クリームチーズ……80g

じゃがいも（大）……2個（約300g）

〈ドレッシング〉

マヨネーズ……大さじ3

塩……小さじ1/4

こしょう……少々

作り方

（1）

じゃがいもはよく洗い、皮つきのまま耐熱皿にのせる。水少々をふってふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で7〜8分、竹串がすっと通るまで加熱する。水けを拭いてボールに入れ、皮ごと粗くつぶす。

（2）

クリームチーズは柔らかく練る。ドレッシングの材料とともに（1）に加え、さっとあえる。

じゃがいもは、あえてごろごろ食感を残すのがポイント。

こくのある濃厚味にぴったりなんです！

火を使わず作れるうえに、他の材料の下準備もいらないからとにかくラクチン。

平日の「もう一品！」にぜひどうぞ。

（『オレンジページ』2025年10月2日号より）