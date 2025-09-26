じゃがいもとクリチで。レンジで超簡単なのに、濃厚リッチな『ポテトサラダ』の作り方
レンチン1回＆少ない材料で手軽に作れる、絶品ポテトサラダがあったらいいな〜と思いませんか？
……あります！！！
じゃがいもとクリームチーズさえ用意すれば、あとは常備調味料があればOK。
濃厚でクリーミーなポテサラが、あっという間に作れちゃいますよ♪
『濃厚ポテトサラダ』のレシピ
材料（2人分）
クリームチーズ……80g
じゃがいも（大）……2個（約300g）
〈ドレッシング〉
マヨネーズ……大さじ3
塩……小さじ1/4
こしょう……少々
作り方
（1）
じゃがいもはよく洗い、皮つきのまま耐熱皿にのせる。水少々をふってふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で7〜8分、竹串がすっと通るまで加熱する。水けを拭いてボールに入れ、皮ごと粗くつぶす。
（2）
クリームチーズは柔らかく練る。ドレッシングの材料とともに（1）に加え、さっとあえる。
じゃがいもは、あえてごろごろ食感を残すのがポイント。
こくのある濃厚味にぴったりなんです！
火を使わず作れるうえに、他の材料の下準備もいらないからとにかくラクチン。
平日の「もう一品！」にぜひどうぞ。