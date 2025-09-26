ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は７０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式25日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均 46050.59（-70.69 -0.15%）
ナスダック 22377.79（-120.07 -0.53%）
CME日経平均先物 45425（大証終比：-35 -0.08%）
欧州株式25日GMT15:04
英FT100 9230.90（-19.53 -0.21%）
独DAX 23538.35（-128.46 -0.54%）
仏CAC40 7802.94（-24.51 -0.31%）
米国債利回り
2年債 3.655（+0.051）
10年債 4.187（+0.041）
30年債 4.770（+0.020）
期待インフレ率 2.386（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.767（+0.019）
英 国 4.740（+0.071）
カナダ 3.227（+0.023）
豪 州 4.347（+0.059）
日 本 1.641（+0.002）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.31（-0.68 -1.05%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3755.60（-12.50 -0.33%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111499.63（-2071.34 -1.82%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1668万9265（-310038 -1.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46050.59（-70.69 -0.15%）
ナスダック 22377.79（-120.07 -0.53%）
CME日経平均先物 45425（大証終比：-35 -0.08%）
欧州株式25日GMT15:04
英FT100 9230.90（-19.53 -0.21%）
独DAX 23538.35（-128.46 -0.54%）
仏CAC40 7802.94（-24.51 -0.31%）
米国債利回り
2年債 3.655（+0.051）
10年債 4.187（+0.041）
30年債 4.770（+0.020）
期待インフレ率 2.386（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.767（+0.019）
英 国 4.740（+0.071）
カナダ 3.227（+0.023）
豪 州 4.347（+0.059）
日 本 1.641（+0.002）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.31（-0.68 -1.05%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3755.60（-12.50 -0.33%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111499.63（-2071.34 -1.82%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1668万9265（-310038 -1.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ