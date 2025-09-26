NY株式25日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均　　　46050.59（-70.69　-0.15%）
ナスダック　　　22377.79（-120.07　-0.53%）
CME日経平均先物　45425（大証終比：-35　-0.08%）

欧州株式25日GMT15:04
英FT100　 9230.90（-19.53　-0.21%）
独DAX　 23538.35（-128.46　-0.54%）
仏CAC40　 7802.94（-24.51　-0.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.655（+0.051）
10年債　 　4.187（+0.041）
30年債　 　4.770（+0.020）
期待インフレ率　 　2.386（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.767（+0.019）
英　国　　4.740（+0.071）
カナダ　　3.227（+0.023）
豪　州　　4.347（+0.059）
日　本　　1.641（+0.002）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝64.31（-0.68　-1.05%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3755.60（-12.50　-0.33%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111499.63（-2071.34　-1.82%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1668万9265（-310038　-1.82%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ