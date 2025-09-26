その後もドル円は上値追いが続いており、１４９．７０円付近まで上げ幅を伸ばしている。本日は前日突破した２００日線を上放れる展開を見せており、心理的節目の１５０円を試しに行くか注目される展開となっている。



この日発表の第２四半期の米ＧＤＰ確報値が上方修正となり、個人消費も大幅な上方修正となった。同時刻に発表になった米新規失業保険申請件数も予想を下回るなど強い内容となったことで米国債利回りの上昇とともに、ドル円を押し上げている。



今週の市場はＦＲＢ幹部の発言を注視しているが、先週のＦＯＭＣで示された金利見通し（ドット・プロット）が示唆するほど、ＦＲＢ幹部は利下げに前向きにはなっていない様子もうかがえる。労働市場の冷え込みは認識しているものの、根強い高インフレが利下げ姿勢にブレーキをかけているようで、それがドル高を招いているようだ。



本日の強い米経済指標はＦＲＢ幹部の見方を裏付ける内容とも言えるが、市場も年内の利下げ期待をさらに後退させている。短期金融市場では、来月のＦＯＭＣでの利下げ確率をこれまでの１００％から８４％程度まで低下させており、１２月までであれば、１回の利下げは１００％で織り込んでいるものの、上記のドット・プロットで示された２回の利下げとなると６０％程度の確率まで低下させている状況。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

