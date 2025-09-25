ングモハがリバプールとプロ契約!! デビュー戦90+10分決勝弾など今季ブレイク中の17歳
リバプールは25日、FWリオ・ングモハ(17)とプロ契約を締結したと発表した。
2008年生まれのングモハは昨年夏、チェルシーからリバプールのアカデミーに加入。今年1月に当時15歳ながらFA杯でトップチームデビューを飾ると、今夏はプレシーズンからトップチームに帯同し、日本ツアーの横浜FM戦でゴールを記録するなど着実に序列を高めてきた。
シーズン開幕後はプレミアリーグでも出番を掴むと、デビュー戦となった第2節のニューカッスル戦では後半アディショナルタイム10分に劇的な決勝ゴールを記録。今月にはUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ開幕節のA・マドリー戦で欧州カップ戦デビューも果たしていた。
2008年生まれのングモハは昨年夏、チェルシーからリバプールのアカデミーに加入。今年1月に当時15歳ながらFA杯でトップチームデビューを飾ると、今夏はプレシーズンからトップチームに帯同し、日本ツアーの横浜FM戦でゴールを記録するなど着実に序列を高めてきた。
シーズン開幕後はプレミアリーグでも出番を掴むと、デビュー戦となった第2節のニューカッスル戦では後半アディショナルタイム10分に劇的な決勝ゴールを記録。今月にはUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ開幕節のA・マドリー戦で欧州カップ戦デビューも果たしていた。