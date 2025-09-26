『ボイプラ2』日本人練習生・ユメキ、惜しくもデビューならず
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の最終回が、25日午後8時から生放送され、デビューメンバーが発表された。ファイナリスト16人の中には、日本人参加者はユメキのみだったが、惜しくもデビューを逃した。
【番組カット】前回の順位発表式では…日本語でもメッセージを寄せていたイ・サンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
ダンサー・振付師として活躍し、2023年に配信されたサバイバル番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS（通称：日プ女子、日プガールズ）』ではダンストレーナーとして出演し、注目を集めたユメキは、ファイナルミッションでは「Brat Attitude」をパフォーマンス。今までも練習生に慕われていたが、最終順位は11位。惜しくもデビューは逃した。
