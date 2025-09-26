【清夏のジェネ【サマーバケーション】】 9月26日 発売 価格：29,700円

コトブキヤは、フィギュア「清夏のジェネ【サマーバケーション】」を9月26日に発売する。価格は29,700円。

本商品は、スマホゲーム「ファンタシースターオンライン2 es」に登場する「清夏のジェネ[サマーバケーション]」を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

特徴的な半透明のトップスとスカートはクリアパーツで再現しており、パーツ越しに見える景色が瑞々しい素肌を惹きたている。

肌の柔らかさや水着のシワを意識した造形、サイバー感を演出する各部のアーマーの彩色、風になびき動きのある演出のツインテールなど細部にまで拘ったアイテムとなっている。

背面に持つフラッグは、支柱を2つ用意。いずれも透明成形パーツとなっており、全体的な雰囲気を阻害せず飾ることができる。また、柄の部分の支柱は取り外しも簡単にできる仕様のため、撮影などで一時的な取り外し、再設置も容易にできる。

Nidy-2D-氏やPSO2esチームの徹底した監修を受け、圧倒的なボリュームと再現性の高いジェネに仕上がっている。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「表情替えパーツ」が追加で付属する。

(C)SEGA

※発売日は流通により前後する場合があります。