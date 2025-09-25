¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í·èÄê ¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤¬¼ó°Ì´Ó¤¯¡Ú½ç°Ì°ìÍ÷¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/25¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡¿ABEMA¤ÇËè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¢¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï20»þ¡Á¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¼ó°Ì¥¡¼¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¸µBTS»öÌ³½ê½êÂ°¡¦¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó
1°Ì¡§¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡ÊK¡Ë7,293,777ÅÀ¡¡2003.05.08¡¿177¡¿GRID ENTERTAINMENT
2°Ì¡§¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡ÊC¡Ë5,950,137ÅÀ¡¡2006.12.25¡¿178¡¿NOUER ENTERTAINMENT
3°Ì¡§¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡ÊC¡Ë5,731,887ÅÀ¡¡2005.03.11¡¿177¡¿NCC ENTERTAINMENT
4°Ì¡§¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡ÊK¡Ë4,854,331¡¡2003.04.11¡¿183.5¡¿¸Ä¿Í
5°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë4,238,175ÅÀ¡¡2002.07.07¡¿178¡¿NOUER ENTERTAINMENT
6°Ì¡§¥¤¡¦¥ê¥ª¡ÊK¡Ë4,147,134ÅÀ¡¡2002.08.22¡¿179¡¿GRID ENTERTAINMENT
7°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë3,862,466ÅÀ¡¡2007.09.19¡¿178.5¡¿WAKEONE
8°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡ÊK¡Ë2001.11.20¡¿178.7¡¿OUI ENTERTAINMENT
¡¼¡¼¡¼¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¡¼¡¼¡¼
9°Ì¡§¥æ¡¦¥«¥ó¥ß¥ó¡ÊK¡Ë
10°Ì¡§¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¡ÊK¡Ë
11°Ì¡§¥æ¥á¥¡ÊK¡Ë
12°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥¸¥ç¥ó¡ÊK¡Ë
13°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡ÊK¡Ë
14°Ì¡§¥Á¥§¥ó¡¦¥«¥¤¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë
15°Ì¡§¥Ñ¥¯¡¦¥É¥ó¥®¥å¡ÊK¡Ë
16°Ì¡§¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡ÊK¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿16¿Í¤ÎÆâ¡¢¸Ä¿ÍÅêÉ¼¤Ç1°Ì¤«¤é8°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡ÊK¡Ë¡¢¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡ÊC¡Ë¡¢¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡ÊC¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡ÊK¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë¡¢¥¤¡¦¥ê¥ª¡ÊK¡Ë¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡ÊK¡Ë¤Î8¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ÇÍ£°ì¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖPRODUCE101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÆü¥×½÷»Ò¡Ë¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥æ¥á¥¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¸«»ö1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢BTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤ÎÎý½¬À¸¥°¥ë¡¼¥×¡¦Trainee A¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1²ó¤«¤é1°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡£¡Ö¼Â¤Ï¥¢¥ó¥·¥ó¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é½Ð±é¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Î¤Ï¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖHOLA SOLAR¡×¤Î¡ÖPlanet C ver.¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMAKEMATE1¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¡ÖËÍ¤Ï1¿Í¤Ç´Ú¹ñ¤ËÍè¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÂô»³±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊì¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÀèÄø¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖALPHA DRIVE ONE¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë8°Ì¤ÇÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡£¡ÖÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤«¤±¤¿»þ¡¢¤â¤¦¤À¤á¤«¤È»×¤¤¿´¤òÌµ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Äü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¡£¡ÖËÍ¤Ï¼Â¤Ï¤³¤ÎÄ©Àï¤Ï¤È¤Æ¤âÉÝ¤¯¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤è¤ê¤â¶²¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
È¯É½¤Ï7°Ì¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ½é¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡£¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡×¤ÈÎÞ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÌ¤½Ï¤ÊËÍ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡£¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¿Í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´°÷¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áª¤Ö¤È¤·¤¿¤éËÍ¤Ï¥ê¥Ö¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¤Ï´é¤òÊ¤¤¤¤Ê¤¬¤éµã¤¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
6°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Trainee A¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥¤¡¦¥ê¥ª¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê³èÆ°¤Ç³§¤µ¤ó¤Î°¦¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÀÀ¤¤¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿²ÈÂ²¤¬±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÊì¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤ä¤Ã¤¿¤è¡ª¤³¤ÎÌ´¤Î¤¿¤á¤Ë7Ç¯¤Î»þ´Ö¤ò1¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç»þ¤Ë¤Ï¼ä¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È±Æ¤ÇËÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶¦¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö·¯¤ÎÈÖ¤À¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¤Þ¤À¡¢¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢¡È¥µ¥ó¥ê¥ª¡É¡Ê¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤È¥ê¥ª¤Î¥±¥ßÌ¾¡Ë¤Îå«¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Ç¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¤Ï¡¢5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÃÅ¾å¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë±¿¤¬ÎÉ¤¤¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê·ë²Ì¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤È·üÌ¿¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¹¬±¿¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÍ¤Ï1Æü1Æü¡¢¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖHOLA SOLAR¡×¤Î¡ÖPlanet K ver.¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¤Ï¡¢4Ç¯¤ÎÎý½¬À¸À¸³è¤ò·Ð¤Æ4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡Öº£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢Î¾¿Æ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÌÜÆ¬¤òÍÞ¤¨¡ÖËÍ¤è¤ê¤âËÍ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ°Ê¾å¤Ë¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡ÖÌµ°¦ÁÛ¤ËÀÜ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤³¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BOY STORY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¤Ï3°Ì¤Ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡Öº£²óËÍ¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¤â¤Ã¤È°¦¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½çÈÖ¤ËÅÁ¤¨¡¢¡ÖËÍ¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿JYP¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢NCC¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ë¤¢¤Þ¤êºÂ¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö11ºÐ¤Î¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÍ¤¬¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Í¡×¤È²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤È¤·¤Æ¡¢ßõÎõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¼Ô¤Î16¿Í¤«¤éÈ¾Ê¬¤Î¤ï¤º¤«8¿Í¡£ºÇ¸å¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅêÉ¼¤Ï¡ÖMnet Plus¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÄ°¼Ô¡Ê¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡ËÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¡£1Æü1²ó¡¢1¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£ÅêÉ¼³ä¹ç¤Ï´Ú¹ñ¤¬50¡ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¹ñ¤¬50¡ó¤ÎÈæÎ¨¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢½¸·×¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÉ¼¿ô¤ÏÅÀ¿ô¤È¤·¤Æ´¹»»¤µ¤ìÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£1½µ´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿1¼¡ÅêÉ¼¤ÈÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Î2¼¡ÅêÉ¼¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÅêÉ¼¤ÏÁ´ÅêÉ¼¿ô¤¬2ÇÜ¤Ë½¸·×¸å¡¢¥¹¥³¥¢¤Ë´¹»»¤·¡¢¹ç·×¥¹¥³¥¢¤Ë²Ã»»¡£1¼¡ÅêÉ¼¤Ï¡¢Á´À¤³¦222¤ÎÃÏ°è¤ÇÎß·×2303Ëü2255É¼¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¡£556Ëü7805¿Í¤¬ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡ÖBOYS PLANET¡×¥·¡¼¥º¥ó1¤ËÈæ¤Ù¤Æ3ÇÜ¤ò¾å²ó¤ë¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎCJ ENM¥Ñ¥¸¥å¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£Âè10ÏÃ¤ÎÂè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤ÇÀ¸Â¸¤·¤¿16¿Í¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ð¥È¥ë¡×¤ËÄ©¤ß¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖBrat Attitude¡×¤È¡ÖNever Been 2 Heaven¡×¤Î¿·¶Ê2¶Ê¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì8¿Í¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¶Ê¤Ç¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¤½¤Î¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤Ï³Æ¶Ê2¿Í¤¬¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬´Ñ¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê·èÄê¡£ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖBrat Attitude¡×¤Ï¥¸¥¢¥Ï¥ª¡¢¡ÖNever Been 2 Heaven¡×¤Ï¥¢¥ó¥·¥ó¤¬¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤òÌ³¤á¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¡×¡£¡ÖÉ¬¤ººÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤È¾ðÇ®¡¢¿ä¿ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¸ø¼°¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¼ó°Ì¥¡¼¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¸µBTS»öÌ³½ê½êÂ°¡¦¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó
¢¡¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½ç°Ì¡Ú1¡Á16°Ì¡Û
1°Ì¡§¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡ÊK¡Ë7,293,777ÅÀ¡¡2003.05.08¡¿177¡¿GRID ENTERTAINMENT
2°Ì¡§¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡ÊC¡Ë5,950,137ÅÀ¡¡2006.12.25¡¿178¡¿NOUER ENTERTAINMENT
3°Ì¡§¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡ÊC¡Ë5,731,887ÅÀ¡¡2005.03.11¡¿177¡¿NCC ENTERTAINMENT
4°Ì¡§¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡ÊK¡Ë4,854,331¡¡2003.04.11¡¿183.5¡¿¸Ä¿Í
5°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë4,238,175ÅÀ¡¡2002.07.07¡¿178¡¿NOUER ENTERTAINMENT
6°Ì¡§¥¤¡¦¥ê¥ª¡ÊK¡Ë4,147,134ÅÀ¡¡2002.08.22¡¿179¡¿GRID ENTERTAINMENT
7°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë3,862,466ÅÀ¡¡2007.09.19¡¿178.5¡¿WAKEONE
8°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡ÊK¡Ë2001.11.20¡¿178.7¡¿OUI ENTERTAINMENT
9°Ì¡§¥æ¡¦¥«¥ó¥ß¥ó¡ÊK¡Ë
10°Ì¡§¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¡ÊK¡Ë
11°Ì¡§¥æ¥á¥¡ÊK¡Ë
12°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥¸¥ç¥ó¡ÊK¡Ë
13°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡ÊK¡Ë
14°Ì¡§¥Á¥§¥ó¡¦¥«¥¤¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë
15°Ì¡§¥Ñ¥¯¡¦¥É¥ó¥®¥å¡ÊK¡Ë
16°Ì¡§¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡ÊK¡Ë
¢¡¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×1°Ì¤Ï¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó
ºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿16¿Í¤ÎÆâ¡¢¸Ä¿ÍÅêÉ¼¤Ç1°Ì¤«¤é8°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡ÊK¡Ë¡¢¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡ÊC¡Ë¡¢¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡ÊC¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡ÊK¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë¡¢¥¤¡¦¥ê¥ª¡ÊK¡Ë¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡ÊK¡Ë¤Î8¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ÇÍ£°ì¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖPRODUCE101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÆü¥×½÷»Ò¡Ë¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥æ¥á¥¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¸«»ö1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢BTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤ÎÎý½¬À¸¥°¥ë¡¼¥×¡¦Trainee A¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1²ó¤«¤é1°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡£¡Ö¼Â¤Ï¥¢¥ó¥·¥ó¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é½Ð±é¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Î¤Ï¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖHOLA SOLAR¡×¤Î¡ÖPlanet C ver.¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMAKEMATE1¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¡ÖËÍ¤Ï1¿Í¤Ç´Ú¹ñ¤ËÍè¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÂô»³±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊì¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÀèÄø¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖALPHA DRIVE ONE¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë8°Ì¤ÇÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡£¡ÖÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤«¤±¤¿»þ¡¢¤â¤¦¤À¤á¤«¤È»×¤¤¿´¤òÌµ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Äü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¡£¡ÖËÍ¤Ï¼Â¤Ï¤³¤ÎÄ©Àï¤Ï¤È¤Æ¤âÉÝ¤¯¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤è¤ê¤â¶²¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¡¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×3°Ì¤«¤é7°Ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á
È¯É½¤Ï7°Ì¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ½é¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡£¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡×¤ÈÎÞ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÌ¤½Ï¤ÊËÍ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡£¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¿Í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´°÷¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áª¤Ö¤È¤·¤¿¤éËÍ¤Ï¥ê¥Ö¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¤Ï´é¤òÊ¤¤¤¤Ê¤¬¤éµã¤¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
6°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Trainee A¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥¤¡¦¥ê¥ª¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê³èÆ°¤Ç³§¤µ¤ó¤Î°¦¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÀÀ¤¤¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿²ÈÂ²¤¬±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÊì¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤ä¤Ã¤¿¤è¡ª¤³¤ÎÌ´¤Î¤¿¤á¤Ë7Ç¯¤Î»þ´Ö¤ò1¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç»þ¤Ë¤Ï¼ä¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È±Æ¤ÇËÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶¦¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö·¯¤ÎÈÖ¤À¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¤Þ¤À¡¢¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢¡È¥µ¥ó¥ê¥ª¡É¡Ê¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤È¥ê¥ª¤Î¥±¥ßÌ¾¡Ë¤Îå«¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Ç¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¤Ï¡¢5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÃÅ¾å¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë±¿¤¬ÎÉ¤¤¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê·ë²Ì¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤È·üÌ¿¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¹¬±¿¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÍ¤Ï1Æü1Æü¡¢¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖHOLA SOLAR¡×¤Î¡ÖPlanet K ver.¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¤Ï¡¢4Ç¯¤ÎÎý½¬À¸À¸³è¤ò·Ð¤Æ4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡Öº£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢Î¾¿Æ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÌÜÆ¬¤òÍÞ¤¨¡ÖËÍ¤è¤ê¤âËÍ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ°Ê¾å¤Ë¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡ÖÌµ°¦ÁÛ¤ËÀÜ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤³¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BOY STORY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¤Ï3°Ì¤Ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡Öº£²óËÍ¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¤â¤Ã¤È°¦¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½çÈÖ¤ËÅÁ¤¨¡¢¡ÖËÍ¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿JYP¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢NCC¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ë¤¢¤Þ¤êºÂ¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö11ºÐ¤Î¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÍ¤¬¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Í¡×¤È²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤È¤·¤Æ¡¢ßõÎõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¼Ô¤Î16¿Í¤«¤éÈ¾Ê¬¤Î¤ï¤º¤«8¿Í¡£ºÇ¸å¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅêÉ¼¤Ï¡ÖMnet Plus¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÄ°¼Ô¡Ê¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡ËÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¡£1Æü1²ó¡¢1¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£ÅêÉ¼³ä¹ç¤Ï´Ú¹ñ¤¬50¡ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¹ñ¤¬50¡ó¤ÎÈæÎ¨¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢½¸·×¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÉ¼¿ô¤ÏÅÀ¿ô¤È¤·¤Æ´¹»»¤µ¤ìÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£1½µ´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿1¼¡ÅêÉ¼¤ÈÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Î2¼¡ÅêÉ¼¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÅêÉ¼¤ÏÁ´ÅêÉ¼¿ô¤¬2ÇÜ¤Ë½¸·×¸å¡¢¥¹¥³¥¢¤Ë´¹»»¤·¡¢¹ç·×¥¹¥³¥¢¤Ë²Ã»»¡£1¼¡ÅêÉ¼¤Ï¡¢Á´À¤³¦222¤ÎÃÏ°è¤ÇÎß·×2303Ëü2255É¼¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¡£556Ëü7805¿Í¤¬ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡ÖBOYS PLANET¡×¥·¡¼¥º¥ó1¤ËÈæ¤Ù¤Æ3ÇÜ¤ò¾å²ó¤ë¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ÖBOYS¶PLANET¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ð¥È¥ë¡×
ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎCJ ENM¥Ñ¥¸¥å¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£Âè10ÏÃ¤ÎÂè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤ÇÀ¸Â¸¤·¤¿16¿Í¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ð¥È¥ë¡×¤ËÄ©¤ß¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖBrat Attitude¡×¤È¡ÖNever Been 2 Heaven¡×¤Î¿·¶Ê2¶Ê¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì8¿Í¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¶Ê¤Ç¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¤½¤Î¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤Ï³Æ¶Ê2¿Í¤¬¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬´Ñ¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê·èÄê¡£ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖBrat Attitude¡×¤Ï¥¸¥¢¥Ï¥ª¡¢¡ÖNever Been 2 Heaven¡×¤Ï¥¢¥ó¥·¥ó¤¬¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤òÌ³¤á¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¡×¡£¡ÖÉ¬¤ººÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤È¾ðÇ®¡¢¿ä¿ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¸ø¼°¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û