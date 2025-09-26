乾燥や静電気、冬の着ぶくれ…。季節が変わるたびに悩まされる女性も多いのではないでしょうか。そんな声に応えるべく、インナーブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、心地よさと美しさを両立したモイストインナー《Urun》が登場。うるおいとあたたかさを同時に叶える、まさにご褒美のようなインナーで、この冬をもっと快適に過ごしませんか？

肌も気持ちも潤う♡秘密のポイント

《Urun》が支持される理由は3つ。調温調湿糸を使用し、体温や湿度を心地よくキープ。さらに、天然由来素材とシアバター加工でしっとりなめらか、静電気が起こりにくい仕様になっています。

薄手でお洋服に響きにくいから、着ぶくれを気にせずおしゃれを楽しめるのもうれしいポイントです。

乾燥も静電気も解消♡ツーハッチの新作インナー「Urun」で叶えるうるおいケア

選べる3種で冷えも乾燥も徹底対策

《Urun》モイストインナー長袖

シリーズは「長袖インナー」「腹巻ショーツ」「腹巻レギンス」の3種類。

《Urun》モイストインナー長袖（2,780円）は腰回りまでカバーできる長め丈で、冷えやブラ紐の悩みに対応。

《Urun》腹巻ショーツ

《Urun》腹巻ショーツ（2,080円）はクロッチ付きで1枚履きも可能。

《Urun》腹巻レギンス

《Urun》腹巻レギンス（2,680円）はカイロやナプキンを入れられるポケット付きで安心。

カラーはブラック・花柄/ピンク・花柄/ブルーグレーの3色展開。冷えが気になる季節に心強いアイテムです。

サイズ：M～L

冬の毎日をもっと快適に

肌にやさしく、冬のお悩みに寄り添う《Urun》。インナーとしての機能性はもちろん、デザイン性も兼ね備えているから、自分を大切にする気持ちを自然と高めてくれます。

寒さや乾燥を我慢せず、もっと快適に過ごせる冬を手に入れてみませんか？tu-hacciの新しいインナーで、毎日をしっとりあたたかく彩りましょう♡