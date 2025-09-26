12月19日に公開される映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の本予告と本ポスターが公開された。

本作は、全世界歴代興行収入ランキングで第1位の『アバター』、同ランキングで第3位にランクインしている『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』に続く、シリーズ第3弾。前2作に続き、ジェームズ・キャメロンが監督を務めた。

公開された本予告は、今作で初登場となるパンドラに住むナヴィの部族“アッシュ族“のリーダー：ヴァラン（ウーナ・チャップリン）が、枯れ果てた山を背景に「救いを求めたのに、エイワに見放された」と怒りを燃やすセリフから始まる。「炎は山からやってきて、森を焼き尽くした」とも語るヴァランたちアッシュ族は、過去にパンドラの調和を保つ神のような存在「エイワ」にどんな裏切りを受けたのか。

そして、「その炎で世界を焼き尽くすには俺が必要だ」と、彼女らに歩み寄り手を組もうとするクオリッチ大佐（スティーヴン・ラング）の姿も。クオリッチ大佐はナヴィとなったジェイク・サリー（サム・ワーシントン）の因縁の敵であるが、ヴァランはクオリッチと手を組みジェイクたちサリー一家をどのように絶望に追いつめるのか。

また、パンドラに住むサリー一家の養子である人間スパイダー（ジャック・チャンピオン）の動きも見逃せない。パンドラでは人間が呼吸すると命を落とすため、彼が過ごすにはフェイスマスク装着が必須だが、映像後半にはマスクを外したスパイダーの姿が。スパイダーがパンドラで呼吸できることは、人間が一気にパンドラに攻め込んでくる可能性を意味し、「人間がマスクなしで生きられたら―ナヴィは滅ぼされてしまう」とネイティリ（ゾーイ・サルダナ）に切なく語り掛けるジェイクのシーンも確認できる。スパイダーの存在は、今後の物語にどんな脅威をもたらすのか。そしてスパイダーが、強い殺意の槍を向ける視線の先に立ちはだかるのは、誰なのか。今まで以上に強靭な敵を前に、サリー一家はより一層団結を強め、家族や一族、パンドラを守りぬくことはできるのか。

また映像には、ジェイク・サリーたちが率いる森の民”オマティカヤ族“がイクランと共に敵陣に飛び込む空中戦や、“灰の民”アッシュ族が駆使する炎との闘い、ついには人間が莫大な数の最新戦闘機で攻め込んでくるシーンなどのアクションシーンも多々盛り込まれている。

あわせて公開された本ポスターでは、燃え盛る炎を背景にジェイクたちの姿が描かれている。

なお、最新作の公開を記念して、1作目の『アバター』が9月26日より、2作目の『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』が10月3日より、各作1週間限定で3Dスクリーンで劇場上映されることも決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）