¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅì±À¤¦¤ß¤¬X¤Ë¥Ô¥¿T»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Åì±À¤ÏÇ¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¥«¥Ð¡¼¤Ç´é¤ò±£¤·¤Æ¼«»£¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£È©¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÈÌ©Ãå¤·¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥É¥ì¡¼¥×T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿¹õ¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤Ç¹ø¤ò¾¯¤·¤¯¤Í¤é¤»¡¢ÊÉ¤Ë±¦¼ê¤òÅº¤¨¤¿»Ñ¤ÇÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Í¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¡×¡ÖÉþ¤¬¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¡×¡Öº£Æü¤âºÇ¹â¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç´°àú¤Ê½÷À¤¬¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶Ã¤¡×¡ÖÌ¥ÏÇ¤Î¶ÊÀþÈþ¡×¡ÖÅ·»È¤ò¸«¤ì¤ë¹¬¤»¡×¡Ö»äÉþ¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÆù´¶Áý¡¹¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÊý¤òÄ¶¤¨¤ëÊý¤ò¸½¤ì¤Ê¤¤¤È²¶¤Ï»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì±À¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢YouTuber¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë29ºÐ¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè9²ó¡Ö¶ÌµÆÅõäÆÎø¤ÎÃÏ¹ö¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¹²°¤ÎÌ¼¡Ö¤Ò¤µ¡×Ìò¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£