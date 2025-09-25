ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・久留米市で建物火災の情報 城島町内野 約30分後にほ… 【続報】福岡・久留米市で建物火災の情報 城島町内野 約30分後にほぼ消火（9月25日午後11時19分ごろ発生） 【続報】福岡・久留米市で建物火災の情報 城島町内野 約30分後にほぼ消火（9月25日午後11時19分ごろ発生） 2025年9月25日 23時48分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、25日午後11時19分ごろ、久留米市城島町内野（目標:入道渕橋西側）で建物火災が発生した。同11時46分にほぼ消火した。現在、残り火を確認している。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 福岡市中央区で男が女子高校生に「あなたが輝いて見えた。連絡先を教えてほしい」と声かけ 舞鶴1丁目2番付近の道路上 福岡市中央区で女子高校生が男に体触られる 大名2丁目5番の地下鉄赤坂駅構内で痴漢発生 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, 東京, 介護, 仏壇, 介護タクシー, ホテル, リハビリ, 老人ホーム, フローリング, グループウェア