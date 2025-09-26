元フジテレビでフリーアナウンサーの笠井信輔（62）が25日、自身のブログを更新。入院したことを明らかにした。

「突然ですが、入院しました」と書き出し、「報告が遅れましたが月曜日に入院いたしました」と報告。

それまで喉の調子が悪く、咳き込むこともあったが、コロナウィルスではなく、副鼻腔炎との診断を受け「体調を見ながらそのまま働いておりました」。しかし、右の鼻の根元におできのようなものができ、右目のまぶたが腫れ上がって開かなくなってしまった。

結膜炎だが感染することはないという診断を受け、講演会などをこなしていたが、「念のため別の病院で診てもらおう」と診察を受けたという。予想以上に状況が悪く、緊急入院した。

かつて血液のがん・悪性リンパ腫のステージ4と診断され、闘病生活を送っていただけに「恐れていたのは――がん、リンパ腫の再発です。『入院』と聞けば、悪性リンパ腫はいろいろなところに出現するので、目に悪さをしているのでは、という感覚になりました さまざまな検査の結果、がんの再発ではないだろうということがわかり、ひとまずほっと一安心」と再発はなかったという。

精密検査の結果、右目が開かなかった原因は帯状疱疹の悪化。帯状疱疹ウイルスが目に悪影響を与えたためだったという。

「62歳という年齢です 油断しておりました。入院は2週間になるそうです 本当に残念で悔しいのですが、その間、すべてのお仕事をお休みさせて頂くことになりました」とし、「本当に申し訳ございません。2週間経って退院後はすぐに仕事復帰できるとのことですので今は治療に専念します 会えなくなった皆さんにまたすぐにお会いできるように頑張ります！」と結んだ。