◆米大リーグ ダイヤモンドバックス４―５ドジャース＝延長１１回＝（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースが２４日（日本時間２５日）、敵地でＤバックスを延長１１回で振り切り、４年連続地区優勝にマジック１とした。「１番・ＤＨ」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は３試合本塁打なしでトップに３本差。３年連続本塁打王に黄信号がともった。

誰しもがプレーボール直後の放物線に見入った。敵地ながら大きく沸いた中堅への大飛球に、大谷ですら思わず足を止めて打球の行方を確認した。打球は中堅フェンスに跳ね返り、昨季の自身最多に並ぶ５４号は幻となった。我に返ったように慌てて走り出したが、激走して三塁打。続くベッツの右犠飛で自身１４３得点目となる先制のホームを踏み、チームを勢いづけた。

データ上も“ほぼ本塁打”だった。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、３０球団の本拠地のうち、サク越えできない球場はこの日のチェースフィールド（フェニックス）と、ロッキーズの本拠地・クアーズフィールド（デンバー）の２球場のみ。パヘスが２回に２６号２ランを放ったが、その飛距離は３９５フィート（約１２０メートル）。大谷はさらに飛んで４２０フィート（約１２８メートル）だったが、２５フィート（約７・６メートル）ある中堅フェンスを越えるまでには、あとひと伸び足りなかった。

燃える理由もあった。大谷が１打席目に立つちょうど１時間前。約３３００キロ東のフィラデルフィアではライバルのフィリーズ・シュワバーが本拠地・マーリンズ戦で２発を放ち、５６号に伸ばしていた。残り４戦で３本差。本塁打王争いについては「全然何も感じてはないですね」と素っ気なく話していた大谷。昨季１試合３発を放った爆発力はあるが、３年連続のタイトルへ厳しい状況にはなった。

大谷の視界を占めているのは、目前となった地区優勝、そして３０日（日本時間１０月１日）からスタートするポストシーズン（ＰＳ）だ。タイブレークの無死二塁から始まる延長１０回は、先頭で空振り三振に倒れたものの、チームは１１回にＤバックスを振り切って底力を示した。ＰＳへ上り調子で臨むためにも、ラストスパートをかけてシュワバーを猛追していく。（安藤 宏太）