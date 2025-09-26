◆米大リーグ ダイヤモンドバックス４―５ドジャース＝延長１１回＝（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースのフリードマン編成本部長が、佐々木朗希投手（２３）の救援転向の舞台裏をスポーツ報知に明かした。

チーム方針の決定権を持つフリードマン編成本部長は、秘策ともいえる朗希の救援転向に自信を持っていた。これまで朗希の精神面への指摘も多かったが、本部長の見解は違った。

「私は２３年のＷＢＣの戦いぶりを見た。ＷＢＣはポストシーズンと似ているが、彼はよく投げた。彼は人生を通じて多くの注目を受け、大きな期待を背負ってきた。だからそのような重圧と闘うのも難しくはない。だから、全く心配していない」

きっかけはマイナーで５度目の先発となった９日。それまで復帰後の最速９８．８マイル（約１５９．０キロ）だったが、渡米後最速の１００．６マイル（約１６１．９キロ）をマークするなど、１６０キロ超を連発した。

「朗希は信じられないくらい努力したと思う。２３年の朗希に戻っていた。投球フォームを取り戻し、全体の動きを連動させる段階に到達したと思う」

その後、球団首脳陣と話し合いの場を設けて、今季に限った一時的な救援転向を提案し、最終的には朗希も受け入れた。

「彼は長い期間投げられなかったこと、他の先発がどれだけよく投げているかを理解して、優勝に貢献したいと望んでいるのが分かった。だから『自分はブルペンで投げる』と言った。来季は我々の構想では疑いの余地なく先発投手の一人。１０月にどのような投球をするか」

９月に入ってブルペン陣が不安定なことで“突貫工事”で生まれた「リリーフ・朗希」だが、球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇への切り札だ。（安藤 宏太、村山 みち）