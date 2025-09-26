夫には、妻や娘から楽しい提案や意見を投げかけられると、まずは否定してしまう癖がある。最終的には提案を受け入れるのに、否定的な意見を言わないと気が済まない。そんな夫に毎度げんなりし、やる気もなくなってしまう妻だったが、これまでは娘の手前、明るくふるまってきた。しかし娘も父親に不満を抱くようになって…。■何でも否定する夫にイライラ休日の朝ご飯から始まって、出かける場所についても、妻や娘の意見をまず否定しないと気が済まない夫。最終的に賛成するなら否定しなければいいのに…と妻はいつもイライラしていました。

■出かけても夫の否定は止まらず…妻は、自分が運転免許を持っていれば、夫に頼んで車を出してもらわずに済むため、免許を取ろうかなと思ったのですが…。早速夫からは方向感覚がないから「無理でしょ」とハッキリ言われてしまいます。さらに、「計画的に献立を考えれば節約できる」「ママはお金をあればあるだけ使っちゃう」と見下すような発言をしてきて…。こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は…？まずは、休みの日の朝食について苦言するものの、結局出されたものを食べる夫についてです。

・あ、えっとーこれはウチのオットです！って思ってたらお仲間さんがけっこういらっしゃって(笑)



・うちの旦那だわ。



・結局こういうタイプって構ってちゃんなんだよなぁ。奥さんもいちいち相手にしなきゃ良いのに。娘ちゃんの方が分かってる。



・すでに娘に見限られてる。



・めんどくさーい。



また、お金の使い方について妻を見下すような発言をする夫についてです。

・こいつを追い出せば金銭的にも気持ち的にも無駄な出費を抑えられて節約になるんじゃない？



・喋るな！



最後に、読者の経験談です。

・私の大嫌いな父親も否定から入るというか、私の好きなテレビ番組もアニメも「くだらねー。こんなんやらせだろ」とか「（アニメの）目でかいなーwこんなん現実にいたら気持ち悪りぃな」とか、好きな歌も「下っ手くそだな。英語の発音がなってねーし」といちいち言ってました。



怒鳴られるのが嫌で耐えてきましたが、もう怒られてもいいと思い「あのさ、お父さんがいっちいちそういうの、気分が悪いからやめてくれない？私は好きで観てるのに、ほんと嫌な気持ちになるわ」と言ったら黙りました。



・ドライブ中の会話。

私「晴れてるね〜」

夫「否、雨降るって」

私「そうなの？何時頃何処で？」

夫「夕方から○○市(80km南の市)で」

私(カチンときて)「へぇ〜、今日そこまで行く予定なの？」

夫「否、行かないけど」



天気すら話題に出せないです。



・うちも旦那から結構否定されるから会話したくなくなるしそのうち嫌われるよ！と注意したけど治りませーん。今は否定されてもふーんってスルーしてる〜。そして意見を求めなくなった。



妻や娘がやることに、いちいち否定しないと気が済まない夫に、読者からは批判の意見が集まりました。自分の夫や父親など身近にもいるという、読者の赤裸々な体験談も寄せられました。夫の言動は妻だけでなく、娘も影響を受けているようで…。この後、妻がある決断をするのですが…。(ウーマンエキサイト編集部)