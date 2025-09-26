湊ゆずが、28thデモシングル「オポチュニティ☆ ～弾き語り.ver～」を本日9月26日に配信リリースした。

（関連：Leina、期待のハードルを悠々と越えていく シンガーソングライターの枠に囚われない才能と好奇心）

同楽曲について、湊は「小中学生の頃は知らなかったモノやコトをいつの間にやら常識だと勘違いしてしまうのが、人間の愚かさだと感じています。そんなことを思いながら書いたとは思えないほど、可愛らしい曲が完成しました。」とコメントしている。

なお湊は、短編映画『ロングホットサマーバケーション』の主題歌と劇中歌を担当し、同作にて俳優デビューも決定。12月20日にはワンマンライブ『I ♡ Shimokitazawa vol.2』を開催予定だ。

＜湊ゆず コメント＞

専門用語は効率よく正確にコミュニケーションを取るために習得するメリットがある気がします。でもビジネスで使う横文字の一部は、わざわざ難しく言い換えてる感が否めないんですよね。横文字を使うことによって皆が共通の意識で円滑に話し合えるならいいと思うんですけど、逆に分かりづらくなってニュアンスでしか話せてないこともありますよね。難しい言葉を使うほうが知的で格好良い印象を受ける風習もあるから、私も横文字はマスターしたい所存です。ただひとつ気に食わないことがあって、難しい言葉を知っているのが当たり前だと思って使い、それを知らない人を無知だと馬鹿にすることです。自分も小中学生の頃は知らなかったモノやコトをいつの間にやら常識だと勘違いしてしまうのが、人間の愚かさだと感じています。そんなことを思いながら書いたとは思えないほど、可愛らしい曲が完成しました。しっかりとノウハウを生かして作った曲です（笑）ずんちゃっずんちゃっ♪

（文＝リアルサウンド編集部）