【ディオール×クリスマスコフレ2025】先行発売＆発売日は？｜アイシャドウやリップが入ったマルチパレットやアドベントカレンダー
2025年ホリデーは「スペクタキュラー サーカス」をテーマにサーカスの世界へ2025年ホリデーは、魔法のような「夢のサーカス」をテーマにした「スペクタキュラー サーカス」。星とゴールドを基調にした色鮮やかなサーカスで、パフォーマーたちが繰り広げるサプライズに満ちた光景に魅了されたクリスチャン・ディオール。今回のコレクションでは、それが現代に継承され、壮大なサーカスの舞台を照らすまばゆいスポットライトを浴びて登場します。 ＼ラインアップをcheck／
2025年10月10日（金）限定発売「クチュール マルチユース パレット」限定1種 ￥21,670まずは、毎年人気のマルチパレット。アイシャドウ、チーク、ブロンザー、リップが1つになり、ホリデーシーズンのメイクアップをトータルコーディネートします。今年のパッケージは、まるでクチュール アイテムのような触り心地の生地に、メゾンを象徴するカナージュ パターンとディオールのアイコニックなスター モチーフをちりばめた、ラグジュアリーなデザインに。アイシャドウやチーク、ブロンザーには“夢のサーカス”というテーマにちなんだエンボスが施され、思わず使うのがもったいなくなりそう。
限定パレットをスウォッチ＆レビュー[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="イエベ代表！美的エディター T" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/takahashiayaka.jpg" kenja_title="hidden"]繊細な煌めきでホリデーらしさがありながら、デイリー使いしやすいカラーが勢揃い！中でもアイシャドウは、ブラウンやゴールド、コッパー系といった王道カラーでありながらも絶妙な色味と煌めきがエレガントに仕上げます。今年は、ディオールらしさを象徴するモチーフの1つ、スターがデザインされて、手にした瞬間からディオールの魅力に酔いしれそう♡[/btk_sh_comment_pro][btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="ブルベ代表！エディター O" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/onitsukamaho.jpg" kenja_title="hidden"]色味やテクスチャーはもちろん、大きな鏡がついていたり、長めのブラシがついていたりと、メイクが苦手という人や外出先にもうれしい機能的なパレット。これ1つバッグに入れておけば、お直しやディナー前の仕上げもバッチリ。アクセサリー感覚で持ち運べます。[/btk_sh_comment_pro]
「クチュール アイ パレット」限定1種 ￥12,7605色のアイシャドウが入った限定アイパレット。今年は、あたたかみのあるシェードで、冬にぴったりな目元に仕上げます。繊細な輝きのあるカラーからマットまで異なる質感を重ねることで、奥行き感もプラス。
限定パレットをスウォッチ＆レビュー[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="ブルベ代表！エディター O" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/onitsukamaho.jpg" kenja_title="hidden"]モーヴやまろやかなピンク、優しい印象に仕上げるベージュピンク系にブラウンが組み合わさり、上品な印象を演出してくれるパレット。肌のトーン問わずなじみ、ナチュラルだけれど印象的に仕上がります。まぶたへのフィット感も抜群！[/btk_sh_comment_pro]
「ディオール アドヴェント カレンダー」限定1種 ￥113,300 ※一部店舗限定クリスマスまでの24日間をディオールのアイコニックなアイテムとカウントダウンする特別なアドベントカレンダーが今年も登場。今年は、中央にゴールドのスターが描かれ、そのまま飾っておくだけでホリデー気分も上がります。
ひと足お先に開封＆レビュー
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="イエベ代表！美的エディター T" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/takahashiayaka.jpg" kenja_title="hidden"]「ジャドール」や「ミス ディオール」などディオールを代表する数々のフレグランスをはじめ、今年進化したチーク「ディオール バックステージ ロージー グロウ」、名品「ディオール アディクト リップ マキシマイザー 001」などのメイクアイテム、「ディオール カプチュール セラム」や「プレステージ マイクロ ユイル R セラム」などの実力派スキンケアまで、ディオールならではのビューティを堪能できます。ミニサイズは持ち運びにも便利！[/btk_sh_comment_pro]◆◆◆年に一度の特別なシーズンにぴったりのアイテムが揃うディオールのホリデー。ぜひチェックしてみて！