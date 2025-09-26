　26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比130円安の4万5330円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5754.93円に対しては424.93円安。出来高は6572枚となっている。

　TOPIX先物期近は3157ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.35ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45330　　　　　-130　　　　6572
日経225mini 　　　　　　 45330　　　　　-125　　　140767
TOPIX先物 　　　　　　　　3157　　　　　+0.5　　　　9467
JPX日経400先物　　　　　 28380　　　　　　-5　　　　 427
グロース指数先物　　　　　 753　　　　　　-2　　　　 582
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース