日経225先物：26日0時＝130円安、4万5330円
26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比130円安の4万5330円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5754.93円に対しては424.93円安。出来高は6572枚となっている。
TOPIX先物期近は3157ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.35ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45330 -130 6572
日経225mini 45330 -125 140767
TOPIX先物 3157 +0.5 9467
JPX日経400先物 28380 -5 427
グロース指数先物 753 -2 582
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
