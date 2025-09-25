ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国・杭州で「世界デジタル貿易博覧会」開幕 中国・杭州で「世界デジタル貿易博覧会」開幕 中国・杭州で「世界デジタル貿易博覧会」開幕 2025年9月25日 23時53分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２５日、第４回世界デジタル貿易博覧会に設けられた、デジタル・スマート技術がもたらす未来をテーマとした展示エリア。（杭州＝新華社記者／徐碰） 【新華社杭州9月25日】中国浙江省杭州市で25日、第4回世界デジタル貿易博覧会が開幕した。今年のテーマは「イノベーティブな未来の発見」で、会場面積は15万5千平方メートル、出展社数は1800社を超える。会期は29日まで。 ２５日、第４回世界デジタル貿易博覧会の会場となっている杭州グランドコンベンション・エキシビションセンター。（杭州＝新華社記者／徐碰）２５日、世界デジタル貿易博覧会のシルクロード電子商取引（ＥＣ）展示エリア。（杭州＝新華社記者／江漢）２５日、世界デジタル貿易博覧会の会場を歩く来場者。（杭州＝新華社記者／江漢）２５日、世界デジタル貿易博覧会のシルクロード電子商取引（ＥＣ）展示エリアを歩く来場者。（杭州＝新華社記者／徐碰）２５日、世界デジタル貿易博覧会のシルクロード電子商取引（ＥＣ）展示エリア。（杭州＝新華社記者／徐碰）２５日、世界デジタル貿易博覧会のデジタル・エンターテインメント展示エリア。（杭州＝新華社記者／徐碰）２５日、世界デジタル貿易博覧会の開幕式の様子。（杭州＝新華社記者／徐碰）２５日、世界デジタル貿易博覧会の開幕式の様子。（杭州＝新華社記者／徐碰）２５日、世界デジタル貿易博覧会の人工知能（ＡＩ）展示エリア。（杭州＝新華社記者／徐碰）２５日、世界デジタル貿易博覧会のデジタル・スマートモビリティー展示エリアでドローンを見学する来場者。（杭州＝新華社記者／江漢）２５日、世界デジタル貿易博覧会のデジタル・スマートモビリティー展示エリア。（杭州＝新華社記者／徐碰）２５日、世界デジタル貿易博覧会の開幕式に出席した国内外の来賓。（杭州＝新華社記者／徐碰）２５日、第４回世界デジタル貿易博覧会で披露された、杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）の人型ロボットによるキックボクシングの試合。（杭州＝新華社記者／徐碰）２５日、第４回世界デジタル貿易博覧会で、杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）の人型ロボットによるキックボクシングの試合を見る来場者。（杭州＝新華社記者／徐碰）２５日、第４回世界デジタル貿易博覧会で、ブレインテック企業の浙江強脳科技によるバイオニック義手を見学する来場者。（杭州＝新華社記者／徐碰）２５日、世界デジタル貿易博覧会の人工知能（ＡＩ）展示エリア。（杭州＝新華社記者／徐碰）２５日、世界デジタル貿易博覧会の人工知能（ＡＩ）展示エリア。（杭州＝新華社記者／徐碰） リンクをコピーする みんなの感想は？