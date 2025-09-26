◆米大リーグ ダイヤモンドバックス４―５ドジャース＝延長１１回＝（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースが２４日（日本時間２５日）、敵地でＤバックスを延長１１回で振り切り、４年連続地区優勝にマジック１とした。右肩故障からメジャー復帰した佐々木朗希投手（２３）が７回から日米初の救援登板（マイナー戦などを除く）。１回を無安打無失点２Ｋの好投でブルペンの救世主に名乗りを上げた。「１番・ＤＨ」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は３試合本塁打なしでトップに３本差。３年連続本塁打王に黄信号がともった。優勝のかかる２５日（同２６日午前４時４０分開始）のＤバックス戦は山本が先発する。

苦しむリリーフ陣の救世主として帰ってきた。出番は２点リードの７回。朗希は約３分で肩をつくり、ブルペンから走ってマウンドに向かった。「思ったより（出番が）急だったので、緊張してる余裕もなかったです」。メジャー初救援となったが、圧巻のショータイムが幕を開けた。

先頭の６番マキャンに対し、初球は９９・１マイル（約１５９・５キロ）直球でストライク。三ゴロに斬ると、続くタワは９９・１マイル直球で見逃し三振。バルガスへの初球にはこの日最速の９９・８マイル（約１６０・６キロ）を計測し、最後は９９・５マイル（約１６０・１キロ）直球で空振り三振を奪った。１３球のうち、７球を投じた直球の平均球速は９９・２マイル（約１５９・６キロ）。１イニングながら、マイナーを含めても渡米後最も安定して速い球を投げ続けた。

「試合にいくまでの準備がリリーバーは（先発よりも）短いので、そこらへんは工夫がいりますし…」としながら、「今日はスピードも出てましたし、コントロールも良かった」と自画自賛。ベンチではロバーツ監督と固く握手。大谷には両手で頭をポンとされるなど祝福を受けた。指揮官は「（以前とは）別人に見えた。我々を助けてくれた。彼の成長を誇りに思う」と目を細めた。

５月に右肩痛を訴えて負傷者リスト入り。８月には３Ａで実戦復帰したが、思うように結果も球速も出なかった。スタッフと改善に取り組む中で「球速が出せる体の使い方というか、フォームを見つけることができた。まず肩の動きが良くなって、あとは下半身の動きを重点的にやりました」。チーム状況を考えた上で一時的な救援転向も受け入れ、５月９日以来１３８日ぶりの憧れの舞台で再び躍動した。

安定感を欠くリリーフ陣がまたも崩れて８回に一時同点とされたチームだが、４年連続の地区優勝へ王手をかけた。一方で、ポストシーズン（ＰＳ）は３０日（同１０月１日）のワイルドカードシリーズから出場することが決まった。「残りの試合で登板を重ねて、いい準備ができたら」と朗希。連投や中１日も「コンディション的にはいけると思う」と力強く話した。ＰＳの前に、中１日以上を空けて２６日（同２７日）からの敵地・マリナーズ戦でも登板予定。王者の“秘密兵器”は決戦に備えて牙を研ぐ。（中村 晃大）

◆佐々木の復帰までの経過（日付は現地時間）

▽５月３日 デビュー７戦目の敵地ブレーブス戦でメジャー初勝利。

▽同９日 日米初の中５日で先発した敵地Ｄバックス戦で５回途中５失点。

▽同１３日 「右肩インピンジメント症候群」のため負傷者リスト入り。

▽７月１１日 ブルペン投球再開。

▽同２９日 負傷後初の実戦形式登板。

▽８月１４日 ３Ａで９７日ぶりに対外試合登板も予定の３回を投げ切れず。

▽９月２日 ４度目のリハビリ登板で５回４失点。ロバーツ監督は「現状では（メジャーのレベルに）到達していない」。

▽同９日 ３Ａで５回途中３失点８奪三振。今季最速１００．６マイル（約１６１．９キロ）も右ふくらはぎを負傷。

▽同１８日 ３Ａで日米初の救援登板。１回無安打無失点。

▽同２１日 中２日で２度目の救援登板。

▽同２３日 約４か月ぶりにメジャー合流。