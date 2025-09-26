JO1、10thシングルタイトル曲「HandzIn My Pocket」English ver.もサプライズ公開 インドとアメリカでも話題に
グローバルボーイズグループ・JO1が10月22日にリリースする10thシングル「HandzIn My Pocket」のタイトル曲「HandzIn My Pocket」、サプライズで「HandzIn My Pocket（English ver.）」が各種音楽配信サービスにて、音源配信がスタートした。
【写真】A・R・ラフマーン氏と並ぶ豆原一成&大平祥生
同楽曲は、「ポケット」という外側からは見えない内に秘めた自信やポテンシャルをテーマに、次のステージへ進むための武器まで隠されているという意味が込められ、HPや必殺技などユニークなキーワードで表現したウィットに富んだ歌詞がポイントになっている。特に、サビの強烈なビート感とボーカルは今まで見せたことのなかった新しい音楽的スペクトルを提示し、JO1が持っている無限の潜在力を表現している。
また、先週からメンバーを代表して、大平祥生と豆原一成がJO1初進出となる「インド」へ渡航。インドで最も歴史ある大手エンターテインメント雑誌『Filmfare』（1952年創刊）をはじめ、多くのメディアで取材を受け、さらに映画音楽の作曲で知られ、映画『スラムドッグ$ミリオネア』でゴールデングローブ賞作曲賞、第81回アカデミー賞作曲賞・歌曲賞など多数の賞を受賞したA・R・ラフマーン氏のスタジオを訪問し、お互いの音楽活動について語り交流を深めた。
さらに、佐藤景瑚と與那城奨はアメリカ・ロサンゼルスおよびラスベガスを訪問し、PR活動を展開した。ラスベガスで開催され、マルーン5やブライアン・アダムスなど世界的アーティストが出演した「iHeartRadio Music Festival 2025」には、2人も招待を受けて同じレッドカーペットに名を連ねた。各国から集まったメディアからの取材にも応じ、グローバルな存在感を示した。
グローバル規模でのプロモーションを背景に、世界中のファンにより身近に楽曲を届けたいという想いから、今回の「HandzIn My Pocket（English ver.）」の同時リリースが実現した。
先行配信を記念したキャンペーンも各種実施され、「iTunes Store」「Amazon Music」でのダウンロード購入者を対象に、抽選でオンライントーク会に参加できる特別施策も行われる。海外ユーザーも応募できる豪華特典となっている。さらに、デジタルリリースを記念し、StationheadでのListening Partyも実施する。
