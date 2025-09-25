マンUのレジェンドMFは今、ペドリに夢中！ バルセロナの天才MFへ賛辞止まらず 「彼はシャビとイニエスタを合わせたような選手だ」
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるポール・スコールズ氏はバルセロナに所属するスペイン代表MFペドリに夢中のようだ。
CLリーグフェーズ第1節ニューカッスル戦の後、ペドリのパフォーマンスに感銘を受けたスコールズ氏は自身のSNSにて、同選手の写真をアップし、「新たなお気に入り選手ができた」と綴っていた。
そんななか、スペイン『MUNDODEPORTIVO』によると、スコールズ氏は同じくユナイテッドのOBであるニッキー・バット氏、そしてコメディアンのパディ・マクギネス氏と一緒にやっているポッドキャストでもペドリのことを絶賛していたという。
「ニューカッスルが得点した時、時間はあと8分残っていた。エキサイティングな展開になると思った…。しかしペドリは8分のうち7分間ボールを保持していた。試合を完全に支配した。彼は素晴らしいと思ったよ」
スコールズ氏はここ数年ラ・リーガを見ておらず、ペドリのことも詳しくは知らなかったようだが、ニューカッスル戦のパフォーマンスを見て虜になっているようだ。
ラミン・ヤマルやハフィーニャといったところに注目が行きがちだが、バルセロナが誇る天才MFは着実な成長を見せており、バルセロナとスペイン代表で圧巻の存在感を見せている。
ハンジ・フリック監督の下、欧州最強クラスの強さを取り戻しつつあるバルセロナはスター選手揃いだが、中でも別格の存在感を示すペドリのこれからが楽しみだ。