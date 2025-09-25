韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』最終話にて、ジャンジアハオが5位でデビューメンバー入りを決めた。

【映像】膝から崩れ…苦労した練習生のデビューが決まった瞬間

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加した。

「これから皆さんが辛い思いをしないように、僕はもっと頑張りたいと思います」

ジアハオは中盤まで順位が振るわなかったものの、高いダンススキルで体を自在に操り、少ないパートでも強い印象を残して次第に注目される存在に。デビューコンセプトバトルの「Chains」では、常人離れした腰の動きで観客と視聴者を魅了。以前参加していたオーディション『MAKEMATE1』では何度もリーダーを務めるなど活躍していたが惜しくもデビューを逃していた。『BOYS II PLANET』のファイナルでは「Brat Attitude」のステージでキリングパートにも選ばれた。

423万8175点を獲得してデビューグループ・ALPHA DRIVE ONEのメンバーとなったジアハオ。名前が呼ばれると膝から崩れ仲間が駆け寄る。悲願のデビューを果たし「実は僕は…そんなに運がいいほうではないと思っていました。こんな結果を受け取ることになるなんて、想像もしていませんでした」と、噛み締めるように話し始める。そして「スタークリエイターの皆さんと出会ってから、僕の人生に少しずつ幸運が訪れてきました。皆さんのおかげで僕は1日1日、もっと幸せな人生を生きられるようになりました。本当にありがとうございます。いつも僕を心の中のナンバーワンで応援してくれて、本当に感謝しています。これからは僕よりも皆さん自身のことを大切にしてください。そうしないと僕の心も落ち着かないと思います。これから皆さんが辛い思いをしないように。僕はもっと頑張りたいと思います。心から感謝しています」と、温かいスピーチで思いを伝えた。

客席では、ジアハオと苦楽を共にし、脱落してしまった練習生のリー・ツーハオが号泣。ジアハオは仲間たちに向けて、中国語で「僕たち、ずっと一緒にいようね」と優しく言葉をかける。ジアハオのデビューへ、視聴者からも「報われた」「いい人すぎる」「涙がとまらない」と熱いコメントが多数寄せられていた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）