¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û°æËÜ¾»Ìé¡¡ÎäÀÅ¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ç£²Ãå³ÎÊÝ¡ÖÄ´À°¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£±£²²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï£²£µÆü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°æËÜ¾»Ìé¡Ê£²£¸¡á»³¸ý¡Ë¤Ï£³ÆüÌÜ£·£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é£±£Í¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÏÌÉôÂÀ¶õ³¤¤È£²ÈÖ¼êÊÂÁö¡££²£Í¤ÇÏÌÉô¤ò¤µ¤Ð¤¤¤Æ£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¡Ö£±£Í¤Ï¥Ï¥Ê¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£½àÍ¥¤È¤«¤Ê¤é·è¤áÂÇ¤Á¤Ç¹Ô¤¯¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÎäÀÅ¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢²ó¤Ã¤¿¸å¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¤â½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡£½ÐÂ¡¢¹Ô¤Â·Ï¤ÇÄ´À°¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡£ÂÅª¤Ë¤Ï½½Ê¬¡£²óÅ¾¤À¤±¤ÏÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¤È½®Â¤â·Ú²÷¡£ÆÀÅÀÎ¨£¸°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£
¡¡£±£¶°Ì¥¿¥¤¤Îº´¡¹ÌÚ´°ÂÀ¤È¤ÏÆ±¤¸»³¸ý»ÙÉô¤ÇÆ±´ü¡£»Õ¾¢¤âÆ±¤¸µÈÂ¼ÀµÌÀ¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö°ì½ï¤ËÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¤¤¡×¡££´ÆüÌÜ¤âÃå¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÌÁÍ§¤È¤È¤â¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¡£