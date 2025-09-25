¡Ö¤¢¤ì¥Þ¥¸¥Ã¥¯1¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×M2¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ê¥¤¥ó¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿àÌýÃÇÂçÅ¨á¤Î¿´ÆÀ
¡¡¢¡³ÚÅ·0¡½6¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê25Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡Ï¢ÇÆ¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¤¤è¤¤¤èÌÜ¤ÎÁ°¤Ø¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï³ÚÅ·¤Ë¾¡Íø¡¢2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤áÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö2¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áá¤±¤ì¤Ð26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ÇÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÆÈÁö¤·¤Æ¥ê¡¼¥°V¤ò·è¤á¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢º£µ¨¤ÏÃ±ÆÈºÇ²¼°Ì¤â·Ð¸³¡£¤¿¤À¡¢5·î°Ê¹ß¤ÏÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç°ìµ¤¤ËÍ¥¾¡ÀïÀþ¤ØÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö4¡×¤Ë³«¤¡¢À±¤Î¾å¤Ç¤ÏÂç¤¤¯ÍÍø¤À¡£¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤Ï¸ý¡¹¤ËÎäÀÅ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ËÒ¸¶ÂçÀ®¤ÏÍ¥¾¡ÌÜÁ°¤Ë¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤¢¤ì¥Þ¥¸¥Ã¥¯1¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¡£µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÅÀÅô¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë3Ï¢ÇÆ¤òµö¤·¤¿2022Ç¯¤À¡£¡ÖÂ¸µ¤òµß¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë1¸Ä¡¢1¸Ä¾¡¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£·è¤·¤ÆÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÀ©¤Î·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿·ª¸¶ÎÍÌð¤â¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢0¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÃ¯¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆÌýÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£2¾¡¤·¤Æ¼«ÎÏ¤Ç´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë