ベスト4が決定！ 欧州勢が独占【世界バレー男子2025】

25日（木）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の準々決勝のうち2試合が行われた。

多くの強豪国が予選ラウンドやラウンド16で敗退した今大会。ベスト8にはチェコ代表、イラン代表、アメリカ代表、ブルガリア代表、ポーランド代表、トルコ代表、イタリア代表、ベルギー代表が残った。

24日（水）に行われた2試合でポーランドとイタリアの準決勝進出が決まっていた中、25日にはチェコvsイランとアメリカvsブルガリアの2試合が行われた。

アジア勢で唯一ベスト8に残っていたイランは最初のセットを奪い、第2セットもリードして終盤を迎えるも取り切れず、そこから3セット連続で失いチェコに敗れた。逆転勝利のチェコは55年ぶりのベスト4進出を決めている。

一方のアメリカとブルガリアの試合は、アメリカが第1、第2セットを先取。しかしそこからミスが増え第3、第4セットを落とすと、最終第5セットも落として逆転負け。ブルガリアが2セットダウンからの逆転勝利を収めた。

この結果、ベスト4はチェコ、ブルガリア、ポーランド、イタリアの4カ国となり、すべてヨーロッパ勢となった。また、27日（土）に行われる準決勝の組み合わせはチェコvsブルガリア、ポーランドvsイタリアとなっている。

なお、ポーランドとイタリアは前回大会の決勝と同じカード。その時はイタリアが勝利しポーランドの3連覇を阻止していた。

【世界バレー男子2025 9月25日結果】

チェコ 3-1 イラン

第1セット 22-25｜第2セット 27-25｜第3セット 25-20｜第4セット 25-21

アメリカ 2-3 ブルガリア

第1セット 25-21｜第2セット25-19｜第3セット 17-25｜第4セット 22-25｜第5セット 13-15

【世界バレー男子2025 準決勝組み合わせ】

チェコ vs ブルガリア

ポーランド vs イタリア

