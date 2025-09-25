自民党総裁選挙です。日本テレビは党員、党友と答えた方を対象にした独自の電話調査を行い、誰を支持するかたずねたところ、高市早苗氏が34％で1位となり、前回トップの小泉進次郎氏を上回りました。

今回の自民党の総裁選挙は、党員・党友票の数が国会議員票と同じで勝敗に大きく関わることから、その動向を探るため、日本テレビは、党員、党友と答えた方を対象にした独自の電話調査を行いました。

立候補を表明した5人のうち、誰を支持するかたずねたところ、高市早苗氏が34％でトップ、小泉進次郎氏が28％で続き、林芳正氏が17％、小林鷹之氏が5％、茂木敏充氏が4％となりました。

今月19日と20日に行った前回の調査と比較すると、前回トップだった小泉氏が4ポイント減らしており、前回から6ポイント増やした高市氏に逆転されています。ただ、今回の調査でも「まだ決めていない・わからない」と答えた人が12％いることから、情勢は変わる可能性があります。

また、去年の総裁選挙で石破茂氏に投票したと答えた人に限って今回は誰を支持すると答えたのかみてみると、小泉氏と答えた人が34％で最も多く、次いで林氏が25％、高市氏は15％となりました。小泉氏が前回から7ポイント減らす一方、高市氏と林氏がそれぞれ4ポイント増やしています。