【LEPSIMのチャコール色】がセンス抜群！ 大人の垢抜け♡「サマ見えアイテム」

“黒より柔らかく取り入れやすいニュートラル” として注目を集めているのがチャコールカラー。秋冬のトレンドカラーにも浮上していて、ほどよく重厚感を補ってくれる絶妙な色合いが魅力です。【LEPSIM（レプシィム）】には、そんなチャコールカラーのアイテムが揃っているもよう。いつもの着こなしにプラスするだけで、ぐっと垢抜けた雰囲気に仕上がりそうな「サマ見えアイテム」をご紹介します。

一枚でこなれる！「重ね着風デザインTシャツ」

【LEPSIM】「フォトプリント袖レイヤーT」＜チャコール × レース＞\5,500（税込）

重ね着しているように見えるデザインで、一枚でトレンドスタイルが完成しそうなレイヤード風Tシャツ。チャコールカラーがベースだから、カジュアルさの中にも大人っぽさを漂わせてくれそうです。フォトプリントが着こなしに抜群の存在感をプラス。ジーンズでラフに、スカートで女性らしくと、幅広いスタイリングにマッチしそう。

立体感のあるニュアンス柄が魅力の「Vネックベスト」

【LEPSIM】「ニュアンス柄ベスト」＜チャコール＞\4,990（税込）

軽やかなメッシュニットに繊細なニュアンス柄を組み合わせたチャコールカラーのベスト。ほどよくゆとりのあるシルエットながら、Vネックのデザインで顔まわりはすっきり。TシャツやロンTなど、インナーを変えたり、ジャケットの中から覗かせたりと、ロングシーズン活躍しそうです。

カジュアル合わせでも品よくまとまる「カーゴスカート」

【LEPSIM】「ツイルカーゴスカート」＜チャコール＞\5,990（税込）

カーゴディテールを取り入れたナロースカートは、公式オンラインストアによると「微光沢素材 × ナローシルエットで大人も着用しやすい」一枚。足さばきのよさそうな前スリット入りで、デイリー使いで重宝しそう。Tシャツやスウェットを合わせてもラフになりすぎず、スタイリッシュなムードに引き寄せてくれそうなのが魅力です。

リボン風デザインでも甘くなりすぎない「キャミワンピ」

【LEPSIM】「レイヤードライクキャミワンピース」＜チャコール＞\6,990（税込）

フロントのリボンがアクセントになったキャミワンピースは、一枚でレイヤードしているように見えるデザイン。甘めのディテールも、チャコールグレーなら可愛くなりすぎず、大人っぽく仕上がりそう。インナーをノースリーブやシアートップス、薄手のセーターなどに替えれば、季節を問わず幅広く活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K