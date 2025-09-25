『西部警察 PART-III』最終回が、CSホームドラマチャンネルにて9月27日に放送される。

本作は、警視庁西部警察署捜査課の大門部長刑事（渡哲也）を中心とした“大門軍団”の刑事たちと、それを見守る木暮課長（石原裕次郎）が凶悪犯罪に立ち向かう姿を描くポリスアクション。

テレビの枠を超えた派手なアクションシーンやカースタントなどが評判を呼び、『西部警察』『西部警察 PART-II』『西部警察 PART-III』とシリーズ化され、1979年（昭和54年）から1984年（昭和59年）の5年間にわたって放送された。

前作よりもさらに爆破シーンが増加、地方ロケを中心にアクション重視の傾向となる。最後期にはアクション面を抑え、人情ものに近い作品も見られ、3時間特番の最終回にて大門の殉職によるクライマックスを迎える。

『西部警察 PART-III』最終回は、19時30分より3時間スペシャルで放送される。

