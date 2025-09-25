Âç¹­ºéµ¨

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡ÖÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹ÇÕ¡×¤¬£²£µÆü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Âç¹­ºéµ¨¡Ê£²£µ¡á¹áÀî¡Ë¤Ï½éÆü£µ£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ£²ÈÖ¼ê¤ËÉâ¾å¡£¤¿¤À¡¢Æ»Ãæ¤Ï°²ÂôË¾¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ£³Ãå¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈá´Ñ¤Î¿§¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£

¡¡ÁêËÀ£¸¹æµ¡¤Ïµ¡Î¨£´£²¡ó¤ò¸Ø¤ê¡¢¶á¶·¾å¤êÄ´»Ò¡£Á°¸¡¤«¤é¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÄ¾Àþ¤ÏÉáÄÌ¤À¤±¤É¡¢¹Ô¤­Â­¡¢½ÐÂ­¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥ì¡¼¥¹Â­¤â¤¤¤¤¡£¤½¤³¤Ï¡ý¤À¤È»×¤¦¡£ÈùÄ´À°¤Ç¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£½®Â­¤ÏÎÉ¹¥¤Ç½øÈ×¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤­¤ë¤Î¤ÏÄÉ¤¤É÷¤À¡£º£Àá¡¢ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£