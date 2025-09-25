86・BRZの魅力をUP！ 「頭文字D」イベントで注目を集めた「ARTISAN SPIRITS」「EXEDY」「SARD」の最新パーツたち！

流麗なワイドボディにほれぼれするARTISAN SPIRITS

2025年9月13日と14日、富士スピードウェイ（静岡県小山町）で人気漫画「頭文字D」の30周年記念イベント「頭文字（INITIAL）D 30th Anniversary 2days」が開催され、作品のファンや、トヨタ「86」とスバル「BRZ」シリーズのオーナーらが集まりました。

会場には多くのチューニングショップやパーツメーカーが出展していましたが、その中でくるまのニュースがピックアップしたブースをご紹介します。

まず紹介するのはラグジュアリーで流麗なボディワークを得意とする、ドレスアップパーツなどを製造・販売しているARTISAN SPIRITS（アーティシャンスピリッツ）です。

ARTISAN SPIRITSのGT WIDE BODY KITを装着したトヨタGR86。フロント30mm、リア50mmのワイドフェンダーはGTカーのような迫力で、レーシーなデザインが特徴だ

GR86のコンセプトをさらに引き出すために緻密に計算されたボディワークは、会場でもひときわ目を引いていました。

特に際立っているのが、ワイド化された前後フェンダーです。装着されているGT WIDE BODY KITは、フロントが30mm、リアが50mmもワイド化されており、まるでGTカーのような迫力があります。

フロントバンパーは、GR86の優れた純正形状を生かしたデザインになっています。

サイドに目を向けると、ワイドフェンダー後方からはタイヤが見えるようなデザインで、タイヤハウスから空気を抜くことを考慮しながらも、立体的でレーシーに仕立てられています。

ワイドフェンダーを生かすためのタイヤ・ホイール選びも楽しみの一つです。

デモカーには、245/35ZR18のアドバンスポーツと18×9J+45のRAYS G025が組み合わされ、特注のワイドスペーサーを装着することでフェンダーとツライチになっています。

GT WIDE BODY KITは、すべてのパーツを装着することで完成しますが、パーツごとの購入も可能です。そのため、自分に必要なパーツだけを選べるのもユーザーにはうれしいポイントです。

リア周りにはウイングが装着され、4本出しのフルチタンマフラーがその存在感を際立たせています。

GT WIDE BODY KITほどのワイド感は必要ないという人には、ノーマルボディに合わせたエアロパーツもラインナップされています。他とは一味違う存在感を求めるなら、ARTISAN SPIRITSは要チェックです。

カスタムの代名詞「クラッチ」 ターボキットにも対応可能な大容量クラッチ

今や貴重な存在となったMT車ですが、「頭文字D 30th Anniversary 2days」にはAE86、TOYOTA86、BRZなど、多くのMT車が来場していました。

MT車において、エンジンの出力をトランスミッションに伝える重要なパーツが「クラッチ」です。

ノーマルクラッチは、誰もが運転しやすい操作感と、ノーマルエンジンの出力を想定した締結力で設計されています。しかし、少しでもパワーやトルクを向上させるカスタムをすると、ノーマルクラッチでは性能が足りなくなることもあります。

また、発進時の半クラッチの使いすぎなどでクラッチが滑りやすくなると、エンジンの力が十分に伝わらず、思ったようにクルマが進まなくなってしまいます。その場合はクラッチの交換が必要です。

EXEDYの「ハイパーシングルエボ」は、ストリートでの扱いやすさと、チューニングエンジンに対応できる高い伝達性能を両立したシングルクラッチ

交換の際は純正クラッチも良いですが、より高い締結力でカスタムにも対応できるクラッチに交換するのもおすすめです。

そこでおすすめしたいのが、クルマの駆動系部品に強いパーツメーカーのEXEDY（エクセディ）が販売している「ハイパーシングルエボ」です。

これは、防弾服にも使われる軽量かつ超高強度の繊維「アラミド」を使用した、オーガニック（有機繊維）系素材のクラッチです。

耐摩耗性、耐熱性が高く、摩擦特性を維持しながら軽量化されているため扱いやすく、400N・m程度の出力にも対応しています。そのため、GR86やBRZにターボキットを装着した場合でも対応できる性能を持っています。

展示車両では実際にクラッチを試すことができ、その踏力は純正とほとんど変わらないものでした。これなら街乗りからサーキットまで、交換後も気軽に操作できそうです。

ドライビングフィールを上質にするSARD DAMPER

続いて、チューニングパーツやレーシングカーの開発・製造・販売を手掛けるメーカーのSARD（サード）ブースをチェックしました。

クルマは車体の骨格となるメンバー部分を補強し、しっかりとしたボディに仕上げることが重要です。しかし、頑丈にしすぎると路面からの振動が直接伝わり、乗り心地が悪化することがあります。

そのため、ボディは剛性を保ちつつも、ある程度のしなやかさを持たせて作られています。

SARD DAMPERはボディのねじれが大きく発生するキャビンの前後部分に装着し、不快な振動やロールのオーバーシュートを抑制するもの。ステアリングレスポンスの向上と上質な乗り心地に寄与する

通常の使用では問題ありませんが、スポーツ走行を楽しみたい人や、走行中の揺れや振動が気になる人には、同社の「SARD DAMPER」のような補強パーツがおすすめです。

SARD DAMPERは、ボディの微細なゆがみを低減し、上質なステアフィールと乗り心地を実現するパーツです。

このダンパーはアイシン製のモーションコントロールビームで、SARDの独自の思想に基づき、ボディの先端部に装着されています。装着はサービスホールを利用するため、ボディの加工は必要ありません。

モーションコントロールビーム内のスプリングや摩擦機構が、ボディのねじれや微振動を吸収することで、操縦安定性と乗り心地を向上させ、ステアリングの剛性感をアップさせます。

リアはトランク内の後部に設置されています。

フロントと同様にサービスホールを利用しての装着です。トランク開口部付近はボディのねじれが多いため、この位置が最適だとSARDは考えています。

フロントに1本、リアに2本のSARD DAMPERを装着することで、乗り心地と操縦安定性が向上し、上質なステアフィールを得ることができます。気になる人はチェックしてみてください。

「頭文字D 30th Anniversary 2days」のショップエリアは、パーツの実物を見ながら説明を聞くことができるため、常に多くの来場者でにぎわっていました。