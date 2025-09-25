ÌµËÉÈ÷à¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¿²»Ñá32ºÐ¥°¥é¥É¥ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö°ú¤¯¤É¤³¤í¤«¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÂç¹¥¤¡×¡Ö¥·¥Þ¥·¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡×
¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ò¥´¥í¥´¥í¡Ä
¡¡¡Ö·ÃÈæ¼÷¡ú¥Þ¥¹¥«¥Ã¥Ä¡×¤Î32ºÐ¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥é¥Õ¤Ê¿²»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖYouTube¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿...¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤ËºÇ¿·Æ°²è¤Î¹ðÃÎ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃ¤Ì¦¥·¡¼¥Ê¡£¡Ö°ú¤«¤ì¤Ê¤¤¤«ÉáÄÌ¤Ë¿´ÇÛ¡×¤È¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢Çò¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ê¡¢¥´¥í¥´¥í¤È¿²¤¿¤êµ¯¤¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÌµËÉÈ÷¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¿¤À²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãËÍ¹¥¤ß¤Î¥à¥Á¥à¥Á¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖºÇ½é¤Î¥â¥¶¥¤¥¯¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö°ú¤¯¤É¤³¤í¤«¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÂç¹¥¤¡×¡Ö¿²µ¯¤¤âÄ¶Àä²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥·¥Þ¥·¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£²ó¤â¸µµ¤¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÍßµáÇúÈ¯¤Î¥·¡¼¥Ê¤µ¤ó¡×¡Ö¤ï¤ó¤Ñ¤¯°ßÂÞ¡¢¤ï¤ó¤Ñ¤¯Èþ¥Ü¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¤Ì¦¤Ï2015Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö·ÃÈæ¼÷¡ú¥Þ¥¹¥«¥Ã¥Ä¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢Àê¤¤»Õ¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£