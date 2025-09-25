日本歌手協会は、１０月１日からＢＳテレ東で２時間のレギュラー番組「日本歌手協会歌謡祭プレミアム」（水曜・後７時）を放送すると２５日、発表した。

同局では今年４月から１時間の帯番組「プレイバック日本歌手協会歌謡祭」（月〜金曜・後５時５６分）を放送しているが、毎週水曜日は「―プレミアム」を放送。「プレイバック―」と合わせて合計３時間の歌番組となる。

１０月１日と同８日は「昭和１００年・戦後８０年」をテーマに流行歌と共に当時の世相を紹介する。１日は東海林太郎さん、並木路子さん、橋幸夫さんら１９６０年代までの３０曲、８日はピンキーとキラーズ、尾崎紀世彦さん、美川憲一ら６０年代からの２９曲が放送される。

番組の司会も務める歌手で同協会理事長の合田道人は「毎週、特番を制作している気分で取りかかっています。他局で放送されているこうした昭和歌謡の番組より、ひと世代もふた世代も上のみなさんもまだまだお元気でテレビの前で待ってくださっている。そうした方たちが本当に聞きたい歌、もう一度見てみたい歌手たちの歌も届けていきたいと思います」とコメント。今後、藤山一郎さん、淡谷のり子さん、三橋美智也さん、島倉千代子さんら同協会の貴重な映像も流れる予定という。