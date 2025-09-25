Image: W. M. Keck Observatory/Adam Makarenko

小惑星｢2024 YR4｣。今年頭にかなり注目されたので、この星を知っている人は少なくないかと。2032年に地球に衝突するかも！と話題になった星ですね。なんやかんやありまして、地球に衝突するリスクはなくなったのですが、代わりに月への衝突リスクがあがりました。

地球の衛星、月の大ピンチ。地球人として見過ごすわけにはいきません！

月（地球）を救うぞ！

小惑星2024 YR4が、月に衝突するリスクは4％。確率としては低いもののゼロではありません。月を救いたい気持ちはもちろんですが、衝突すると実は地球にも大きく影響します。

小惑星2024 YR4が月に衝突すると、惑星の破片が大量に地球低軌道常へと放出される可能性があります。この破片、宇宙デブリは国際宇宙ステーション、ステーションに滞在する宇宙飛行士、そして軌道上の多くの人工衛星にとって脅威となるかもしれません。そのため、現在NASAが中心となり、最悪のシナリオ回避の対策を検討しています。

軌道を逸らすには時間が足りない？

迫り来る惑星を爆破するのは非現実的。2024 YR4を爆破すれば、その破片が地球や月に襲いかかる予測不能なリスクとなる可能性あります。一方、軌道を変更させれば月も地球も安心安全。よし、じゃぁ軌道変えよう...とは、いきません。綿密な計算が必要で、簡単なことではないからです。

軌道変更ミッションといえば、Double Asteroid Redirection Test (DART) 計画。小惑星ディモルフォスを軌道変更ターゲットとし、その軌道を変えるさせることに成功しています。

2024 YR4の軌道を逸らすためには、まず2024 YR4の質量・重さを知り、そこから回避に必要なエネルギーを計算せねばなりません。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、今年3月、2024 YR4の直径を測定、約60メートルほどだとわかりました。ただし、質量を知るには、密度などさらなるデータが必要です。

現時点では、その質量は3300万kgから9億3000万kgほどと推測されており、幅が大きすぎ。軌道を逸らすためのエネルギーの計算はうまいこといきません。ミスが起きれば、逆に地球に向かわせてしまうリスクもあります。より正確なデータを収集し推測ができるのは2028年頃とのことで、その後から3032年の衝突までにあれこれ準備するには時間が足りず。結果、軌道をそらすのは難しいという判断になっています。

爆発しかない？

軌道変更には時間が足りない。となれば、話は戻って選択肢は爆破へ。

小惑星2024 YR4爆破のため、NASAはいくつか方法を考えています。DARTで飛行物を惑星にぶつけたのと同じようにしつつ、逸らすのではなく爆発させるというのがアイディアの1つ。これを実行する場合、打ち上げチャンスは2030年4月と2032年4月。他の爆破プランは原子力。原子力爆発物を飛ばし、2024 YR4の表面にくっつかせてドカン。実行する場合、打ち上げチャンスは2029年後半から2031年後半。ちなみに、現時点ではどちらの方法もテストすらされておらず……。

小惑星2024 YR4は月に衝突する確率は4％。NASAはともかく、私たちにできるのはうまいこと当たらずに通り過ぎてくれることを祈ることだけ。

本論文（査読前）は、論文データベースarXivにて公開されています。