やっぱり“この色”がおしゃれ！【ZARA】40・50代の洗練見え♡「グレーパンツ」

黒よりも柔らかで、洗練された雰囲気を演出できるグレー。パンツで取り入れると、大人の着こなしに洗練感をプラスしてくれます。今回ご紹介する【ZARA（ザラ）】の「グレーパンツ」は、素材やシルエットにこだわりを感じられるのがポイント。デザインはシンプルで着まわしやすく、ハイセンスな大人コーデを楽しめそうです。

上品さを引き出す大人のグレーパンツ

【ZARA】「ベルト付きプリーツパンツ」\6,590（税込）

立体感のあるプリーツ入りデザインで、ゆったりと余裕ある雰囲気が魅力的なグレーパンツ。陰影が付きやすく、シンプルでもおしゃれ感のあるコーデを楽しめそうです。同素材のベルト付きなので、トップスをインしてすっきり見せるのがおすすめ。大人の秋冬コーデで頼れる存在になるかも。

着こなしがパッと垢抜ける主役級グレーパンツ

【ZARA】「サテン バルーンパンツ」\6,590（税込）

ツヤっとしたサテン素材を使用したグレーパンツ。トレンド感のあるバルーンシルエットも相まって、大人女性の装いを一気にモードに格上げできそう。光沢感がありながらもグレーで派手になりすぎず、トップス次第でエレガントにもカジュアルにも着まわし可能。一点投入でコーデが映える主役級パンツです。

Writer：licca.M