¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥×¡¼¥ë¡¡10·îËö¤Ç²ò»¶¡¡¹â¶¶¤Ï·Ý¿Í·ÑÂ³¡¢¾®³¤¤Ï¡Ö²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥×¡¼¥ë¡×¤¬25Æü¡¢10·îËö¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ª¤È¤¦¤È¡Ê35¡Ë¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¥×¡¼¥ë¤Ï10·îËö¤Ç²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡ª9Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³§ÍÍÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÅê¹Æ¡£¡Öº£¸å¤â·Ý¿Í¤ÏÂ³¤±¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¡¢º£¸å¤Î³èÆ°·ÑÂ³¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾®³¤Àµµª¡Ê34¡Ë¤â¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢10·îËö¤Ç²ò»¶¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÁêÊý¤Î¹â¶¶¡¢ËÍ¤é¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¡¢Æ±´ü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤Þ¤¿Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó³èÆ°½ªÎ»¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¥«·î¤¢¤Þ¤ê¡£¾®³¤¤Ï¡Ö10·î¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ê¥Í¥¿¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤Ï17Ç¯4·î¤Ë·ëÀ®¡£¥³¥ó¥È¤Ç¤Ï21¡Á24Ç¯¤Ë½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡£Ì¡ºÍ¤Ç¤Ï23Ç¯¤ÎNHK¿·¿Í¤ª¾Ð¤¤Âç¾Þ¤ÇËÜÁª¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ä¡Ö¿¼Ìë¤Î¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡×¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£