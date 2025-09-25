10月19日日から東京・麻布台ヒルズギャラリーで開催される「ダウンタウン」浜田雅功（62）の初個展「空を横切る飛行雲」（12月21日まで）の一般前売チケットが、26日午前10時に販売開始される。あわせて、コラボカフェ「喫茶 はまだまさとティー」のメニュー、グッズショップ「雑貨 はまだショプとし」のオープンとグッズのラインアップが決定した。

一般前売販売では、「スペシャルプレビュー DAY チケット」と「限定アートピース付チケット」に加え、限定アイテムの浜田雅功展オリジナル箔押しポストカードが手に入る「特典付チケット」と、来館日を指定する「スタンダードチケット」の4種を販売。

コラボカフェ「喫茶はまだまさとティー」では、展覧会のテーマと連動したユニークなオリジナルメニューを展開。オフィシャルグッズショップ「雑貨はまだショプとし」では浜田の描きおろし作品を使用したアイテムのほか、人気ストリートブランド「SAPEur」とのコラボ商品や、個展のすべてを網羅した豪華装丁の公式図録など、ここでしか手に入らない多彩な商品が展開される。

開催期間はそれぞれ10月19日〜12月21日。コラボカフェは麻布台ヒルズギャラリーカフェ、グッズショップは麻布台ヒルズギャラリースペースで開催される。