「なんで切るのよ！」娘の安否すら答えない義母に、イライラMAX｜娘が拐われた【ママリ】

幼稚園から帰宅する娘・サクラが、園の送迎バスに乗っていないことが判明。母であるユリに一切の連絡なく、夫側の祖母が迎えに来ていたようですが、祖母から連絡を受けていた夫すら、サクラの居場所を知らないようです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。ツムママ(@tumutumuo)さんによる『娘が拐われた』第22話をごらんください。

メッセージを無視し、2度の電話も無言ですぐ切る義母に、いら立ちが隠せないユリ。サクラの居場所を知ることができずジレンマを感じますが、あることを思いついたようです。一方、そのころ義母は…。

サクラの安全を確かめたいだけのユリの連絡に、完全無視を決め込む義母。やましい気持ちがあるからこその行動にしか、感じることができませんよね。



考えをめぐらせた末、何かを思いついた様子のユリ。一刻も早くサクラの安否確認ができると良いですね。

