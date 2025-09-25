【T-SPARK LIVE】 9月25日20時より配信開始

タカラトミーは、9月25日20時より配信番組「T-SPARK LIVE」を配信した。

本番組では同社ハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」で展開されているブランドの新商品情報をお届けする番組となっている。番組内では「ゾイド」、「トランスフォーマー」をはじめとしたIPや「トイライズ」などのブランドから原型などが公開された。

また、本番組で発表されたアイテムの一部は10月18日・19日開催の「第63回全日本模型ホビーショー」にてサンプル展示を予定している。

本稿では発表された速報記事をまとめて紹介する。

速報記事

インタビュー

【T-SPARKの最新情報をお届け！【T-SPARK LIVE】2025年9月25日(木) 20時配信開始！】

(C) ＴＯＭＹ