爪を美しく守る♡デュカート新作ネイルケア&ツールが登場

爪のダメージや乾燥が気になる方に朗報です。トータルネイルブランド「デュカート」から、塗るだけで美しい素爪を演出できる「爪美容コート」と、つけ爪やジェルネイル専用のプロ仕様ツール「ネイルファイル（ゼブラタイプ）」が登場。2025年9月25日（木）に全国発売される新作は、日常のケアからネイルアート後のメンテナンスまで幅広く活躍します。

爪美容コートでツヤとケアを同時に

価格：990円（税込）

「デュカート 爪美容コート」は、5つのネイルケア成分（※1）を配合し、自然なツヤを与えるクリアタイプのネイルコート。

塗るだけで爪表面をなめらかに整え、爪磨きをしたような輝きが続きます。

無香料・速乾タイプなので仕事や家事の合間でも手軽に使えるのが魅力です。名刺交換やPC作業など、手元が注目されるシーンにも大活躍♡

容量：10mL

発売日：2025年9月25日（木）

販売店舗：全国のドラッグストア／量販店／バラエティショップ（一部店舗を除く）

※PLAZA・公式オンラインストアにて8月下旬より先行発売

【YSL BEAUTY】ロゼが纏う新生マット♡「ザ スリム リップスティック」誕生

プロ仕様！ゼブラネイルファイル

価格：462円（税込）

同日発売の「デュカート ネイルファイル（ゼブラタイプ）」は、つけ爪やジェルネイル専用のプロ仕様アイテム。

粗め（150グリット）と細かめ（240グリット）の両面を使い分けられ、長さや形の微調整からジェルオフのサンディングまで幅広く対応します。

水洗い可能で繰り返し使えるのも嬉しいポイント♪

容量：1個入り

発売日：2025年9月25日（木）

販売店舗：全国のドラッグストア／量販店／バラエティショップ（一部店舗を除く）

日常に寄り添うデュカートの新作

華やかなネイルアートを楽しむ日もあれば、爪を休ませたい日もある。そんな女性の声に寄り添う「デュカート 爪美容コート」と「ネイルファイル（ゼブラタイプ）」は、毎日の手元を美しく整える心強い味方です。

素爪ケアからアート後のメンテナンスまで、幅広いシーンで活躍する2つの新作で、あなたらしいネイルライフを楽しんでみませんか？