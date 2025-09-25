イケメンすぎるロボット。

映画『ターミネーター』シリーズは、見た目が人間そのまんまだけど中身がメカというヒューマノイドでした。俳優さんが演じているので違和感がありませんでしたが、いざ現実世界で人間に似せたロボが出ると「不気味の谷」現象で薄気味悪く感じてしまいます。

画面が強いロボ爆誕

北京のロボット企業AheadFormでは、完全にヒトにしか見えないロボットの顔を作っています。精悍な顔だけが瞬きをしたり、当たりをキョロキョロ伺う様子が超リアル。たまに空いた口の中は向こう側が見えるので、合成ではないことが分かります。

このモデル名は「Origin M1」とのこと。使用目的は感情駆動型AIの研究や人との相互的なやりとりの研究、動くキャラクターとしての展示などだそうです。カツラや衣装などを着せれば、ディズニーリサーチのアニマトロニクスも真っ青の出来栄えになるでしょうね。以前取りあげた「Ameca（アメカ）」と同じコンセプトってことですね。

顔の中身は25個のマイクロモーターを内蔵し、人間そっくりな表情を生み出します。眼球にはRGBカメラが埋め込まれ、マイクとスピーカーでリアルタイムなやりとりが可能になります。これでお喋りも流暢だったら、ロボットだと分からない人も出てくるでしょうね。

ロボ・エルフがマジでエルフ

同社のエルフ型も精巧な完成度です。ファンタジー世界でお馴染みの種族ですが、首だけメカが見えているのでロボ・エルフなのが分かります。

展示用には胸像タイプもありました。眉毛の植毛っぽさに目をつむれば、肌の質感がマジ人間。実写版『ロード・オブ・ザ・リング』のガラドリエルと見紛うほどです。

もっと動かしたらメカっぽさが感じられるのかもですが、この段階でのリアルさがシュールですよね。デスクに置いて話し相手になってもらいたいものです。

Source: YouTube, AheadForm via INTERESTING ENGINEERING