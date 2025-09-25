女性にだらしない夫を人として信用できなくなり、離婚した49歳女性。養育費をきちんと払うことを条件に娘と会わせる約束をしたものの、半年ほどで振り込みが途絶え……。元夫はその後、子どもに対して最後まで責任を果たすことができたのだろうか。

写真拡大 (全13枚)

夫婦としてはやっていけずに離婚しても、子どもの親として互いに敬意を持つことができたら人間関係は存続できる。

厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によれば、母子世帯の離婚した父親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が28.1％に過ぎない。実に4分の3は養育費を受けていないのだ。いろいろな事情があるのかもしれない。

養育費を受けることで、元夫と関わりができるのが嫌だという場合もあるだろう。だが養育費は、子どもの権利である。

【マンガ】夫婦間でも絶対に「言ってはいけない言葉」だった…夫を家から追い出した40歳妻の深い後悔

こんな夫とはもうやっていけない













原案：亀山早苗
マンガ：カンザキミナミ（@knzkminami）
(文:All About 編集部)