¡ÖÂç°ìÈÖ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢7²óÌµ¼ºÅÀ¤ÈÉüÄ´¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡¡½é²ó2»àËþÎÝ¤ò¤·¤Î¤®¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤ÎÅêµå
¡¡¢¡³ÚÅ·0¡½6¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê25Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÎíÉõ¾¡¤Á¤Ç2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£12°ÂÂÇ6ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¡£³ÚÅ·Àï¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Á´µåÃÄ¤«¤é¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç´ØÍ§µ×¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç13¾¡ÌÜ¡£2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯2¤È¤Ê¤ê¡¢26Æü¤Ë¤âV2¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³2²óKO¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿Âç´Ø¤¬¹¥Åê¡£½é²ó2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¡Ë¤³¤Î2ÅÐÈÄ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿¤È¤«1¡¢2²ó¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¡¢3²ó¤°¤é¤¤¤«¤éÂç´Ø¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£4²ó¤°¤é¤¤¤«¤é´°Á´¤ËÁà¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î1¥«·î¼å¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Âç°ìÈÖ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£