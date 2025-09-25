¡Ö¸«»ö¤Ê¥ê¥Ù¥ó¥¸À®¸ù¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶ìÏ«¿Í±¦ÏÓ¤¬½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÎÄê¡ª¡¡43¸ÄÌÜ¤Îà·®¾Ïá¤Ï158Á¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç·è¤á¤¿
¡¡¢¡³ÚÅ·0¡¼6¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê25Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÍµ¼ù¤¬38¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤òµó¤²¡¢¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¾Þ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤ËÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍ¤ò158Á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ê¤É¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Åêµå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤òºî¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï43¤È¤Ê¤ê¡¢2°Ì°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¬»Ä¤ê»î¹ç¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç¾å²ó¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½é¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ÏÀ¹²¬Âç³ØÉíÂ°¹â¹»¤«¤é2014Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢22Ç¯¤Î³«ËëÄ¾Á°¤Ë¤Ïïª¤¬ÂÎÆâ¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ±¿¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ìÄêÃå¤Ç¤¤º¡£23Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï¸ª¤Î¥±¥¬¤â¤¢¤êÍ¥¾¡»þ¤Ë¤ÏÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢11Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¸ø¼°X¤¬Æ°²è¤Ç¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡½é¥¿¥¤¥È¥ë¡×¡Ö¥æ¥ËÇã¤¤¤Þ¤¹Çã¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¾¾ËÜ¡ª¡ª ¸«»ö¤Ê¥ê¥Ù¥ó¥¸À®¸ù¤À¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£