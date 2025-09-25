◆パ・リーグ オリックス４―６ロッテ（２５日・京セラドーム大阪）

オリックス・森友哉捕手が「８番・捕手」で先発し、第４打席で今季１８４打席目にして初アーチを放った。

１―６の９回無死一、三塁、フルカウントから菊地の直球を振り抜き、右翼ポール直撃の１号３ラン。１２年連続本塁打となり「みんながつないでくれたチャンスだったので、なんとか入ってくれてよかった。とりあえず１本出たというのはうれしいです」と息をついた。

直前までは３６打席ノーヒット。「何をやってもいい結果が出ない。プロ野球人生の中で得た引き出しを全て開けても、何もフィットしない…」ともがき苦しんでいた。そんななか「気にしてへんからな」と自身と向き合い、寄り添ってくれたのが岸田監督と福良ＧＭ。「期待に応えたい」と、奮い立たないわけがなかった。

２０日からのソフトバンク４連戦（みずほペイペイ）では、試合後に居残りで素振りをすることもあった。「年を取るにつれ、数より質を求めてやるようになってきていた。もう一度（自分を）見つめ直して、数をやって、体を疲れさせて、その中で何か得るものがあればいいな」。黙々とバットを振り続けた先に、みんなを笑顔にする放物線が待っていた。

「僕がホッとしている以上にみんながすごく喜んでくれて、『おかえり』と言ってもらえた。すごくありがたいし、もっと引っ張っていけたらと思う」。チームは連勝が４で止まったが、４位・楽天も敗れたため、最短で２７日にも２年ぶりのＣＳ進出が確定。「自己中の野球をやっていいわけがない。もう死に物狂いでやるしかない」と、絶対的な攻守の要としての覚悟と責任をにじませた。